Για την επιτροπή που θα τους εκπροσωπήσει στη συνάντηση με Μητσοτάκη αποφασίζουν οι αγρότες

Το απόγευμα της Δευτέρας ή την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντιπροσωπεία των αγροτών, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, υπό την προϋπόθεση να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι.

«Ανοιχτοί δρόμοι σημαίνει ανοικτός διάλογος» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη χθες το βράδυ στο One Channel. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν θα επιτρέψουμε την παρακώλυση των συγκοινωνιών και την παρεμπόδιση στη διέλευση των πολιτών».

Στο μεταξύ, πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στην Σίνδο Θεσσαλονίκης όπου θα αποφασίσουν για τα μέλη της επιτροπής, που θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό.

Ξεχωριστά θα είναι τα αιτήματα των αγροτών της Θεσσαλίας λόγω των καταστροφών από την κακοκαιρία Daniel.

Την ίδια ώρα οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με διαδοχικούς αποκλεισμούς οδών.

Τι θα περιλαμβάνει η συζήτηση

Αυτό που διαμηνύει η κυβέρνηση από την πλευρά της όσον αφορά την επικείμενη συνάντηση με τους αγρότες είναι πως τα οικονομικά δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα.

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να συμφωνήσει με τους αγρότες σε δύο πράγματα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος, Γιάννης Καντέλης. Πρώτον, αφορά την προκαταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο ώστε να δοθούν πιο σύντομα τα χρήματα στους αγρότες. Δεύτερον να υπάρξουν διευκολύνσεις στην ενέργεια ειδικά στους αγρότες της Θεσσαλίας, δηλαδή να είναι χαμηλότερες οι τιμές του ρεύματος.

Η συζήτηση αναμένεται να έχει δύο σκέλη, το πρώτο θα αφορά τα γενικά αιτήματα που είναι το κόστος παραγωγής και το δεύτερο σκέλος που είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel. Οι αγρότες αναμένεται να ζητήσουν από την κυβέρνηση χρονοδιαγράμματα αλλά και το ύψος των αποζημιώσεων που θα δοθούν.

Ο Κασσελάκης σε Τρίκαλα - Καρδίτσα

Την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης. Συγκεκριμένα, στις 16:00 θα έχει συνάντηση με αγρότες στο μπλόκο αγροτών Καρδίτσας - Ε 65 και στις 17:00 επίσκεψη στην κοινότητα Κεραμίδι, δήμου Φαρκαδόνας στα Τρίκαλα.

Στις 18:30 θα έχει συζήτηση με πολίτες και καταστηματάρχες στον πεζόδρομο της Ασκληπιού στα Τρίκαλα.

