Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (Unrwa) ανακοίνωσε σήμερα ότι το Ισραήλ του απαγόρευσε και πάλι την είσοδο στην Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που τα Ηνωμένα Εθνη προειδοποιούν για τον επερχόμενο λινό έπειτα από επτά μήνες πολέμου.

«ΟΙ ισραηλινές αρχές συνεχίζουν να αρνούνται στα Ηνωμένα Εθνη την ανθρωπιστική πρόσβαση» στην Λωρίδα της Γάζας, κατήγγειλε στο Χ ο Φιλίπ Λαζαρινί. «Αυτήν την εβδομάδα, αρνήθηκαν, για δεύτερη φορά, την είσοδό μου στην Γάζα».

Στα μέσα Μαρτίου ο Φιλίπ Λαζαρινί είχε καταγγείλει ότι το Ισραήλ του είχε απαγορεύσει την είσοδο στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε καταγράψει δέκα περιστατικά όπως πυρά κατά των εφοδιοπομπών, συλλήψεις μελών του προσωπικού του ΟΗΕ, με καψόνια, ξεγύμνωμα, απειλές με όπλα και μακρές αναμονές στα σημεία ελέγχου που αναγκάζουν τις φάλαγγες να κινούνται την νύκτα ή να εγκαταλείπουν», κατήγγειλε ο επικεφαλής της Unrwa.

Ζήτησε επίσης την διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για την εκτόξευση ρουκετών από «ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις» κατά του περάσματος του Κερέμ Σαλόμ, της κύριας πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ προς την Λωρίδα της Γάζας, που οδήγησε στο κλείσιμό του από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ ανέλαβαν την ευθύνη για την σημερινή επίθεση με πυραύλους κατά του Κερέμ Σαλόμ, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις ισραηλινοί στρατιώτες, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Το Ισραήλ κατηγορεί 12 από τους 13.000 εργαζόμενους της Unrwa, η οποία συντονίζει το σύνολο σχεδόν των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στην Λωρίδα της Γάζας, ότι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Στα τέλη του Απριλίου, ανεξάρτητη ομάδα αξιολόγησης έκρινε σε έκθεσή της ότι η Unrwa στερείται «ουδετερότητας» στην Λωρίδα της Γάζας, αλλά και ότι το Ισραήλ δεν παρείχε «αποδείξεις» για τις υποτιθέμενες σχέσεις ορισμένων μελών της με «τρομοκρατικές οργανώσεις» όπως η Χαμάς. Στην έκθεση τονίζεται ότι η Unrwa είναι «αναντικατάστατη και απαραίτητη» στους Παλαιστίνιους.

Σήμερα το βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένα από τα αεροσκάφη του έπληξαν «κέντρο διοίκησης» της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας, το οποίο είχε «σκοπίμως εγκατασταθεί κοντά σε ενεργή βάση της Unrwa, θέτοντας σε κίνδυνο τους αμάχους που είχαν βρει εκεί καταφύγιο».

Αυτό το κέντρο χρησιμοποιείτο από την Χαμάς «ως πλατφόρμα για πολλαπλές επιθέσεις κατά των ισραηλινών στρατευμάτων (...) τις τελευταίες εβδομάδες» και «για επιθέσεις κατά των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο την αύξηση της διανομής βοήθειας προς τους κατοίκους της Γάζας», σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

