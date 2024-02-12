Με εντυπωσιακό τρόπο το απόγευμα της Δευτέρας (περισσότερα από 200 τρακτέρ) οι αγρότες των Τρικάλων πραγματοποίησαν πορεία στην πόλη των Τρικάλων.

Το ραντεβού δόθηκε στο ύψος του κόμβου Καλαμπάκας (ΟΑΕΔ) και έκαναν την πορεία μέχρι το κέντρο της πόλης των Τρικάλων και από εκεί το ραντεβού ήταν στο κόμβο Μεγαλοχωρίου, όπου τους περίμεναν οι αγρότες που βρισκόταν εκεί.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: trikalaole.gr

