Κλείνει Μπάλντοκ για τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός

Τη δεύτερή του μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν φαίνεται πως ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός.

Το «τριφύλλι» κινήθηκε με άκρα μυστικότητα και κλείνει, όπως προκύπτει από την Αγγλία, τον Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος μένει ελεύθερος σε λίγους μήνες από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, όπως τόνισε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM ο Τάσος Νικολογιάννης.

Μάλιστα, ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ανέφερε πως δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να επισημοποιηθεί και το deal το οποίο όλα δείχνουν πως θα έχει τριετή διάρκεια ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η κίνηση αυτή δεν επιβεβαιώνεται, αλλά ούτε διαψεύδεται κιόλας από το τριφύλλι.

Πρόκειται για μια κίνηση με την οποία ο Παναθηναϊκός ανεβάζει και άλλο την ποιότητα του ρόστερ του, κάνοντας δικό του τον βασικό δεξιό μπακ της Εθνικής ομάδας και έναν παίκτη με πολλές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο και το αγγλικό πρωτάθλημα.

Την ίδια ώρα, με αυτή τη μεταγραφή, και εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά, αυξάνεται και το ελληνικό στοιχείο ακόμη περισσότερο στους «πράσινους», έχοντας αποκτήσει στην πρόσφατη περίοδο του Ιανουαρίου και τους Μπακασέτα, Λημνιό.

Ο 31χρονος φουλ-μπακ αγωνίζεται τα επτά τελευταία χρόνια στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με τη φανέλα της οποίας έχει γράψει 219 συμμετοχές με 6 γκολ και 16 ασίστ. Τη φετινή σεζόν μετρά 13 ματς, έχοντας «φτιάξει» ένα τέρμα συμπαίκτη του.

Ο Μπάλντοκ αναμένεται αποτελεί τη δεύτερη κίνηση του Παναθηναϊκού ενόψει της επόμενης σεζόν, με σκοπό την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη έχει κλειδώσει εδώ και αρκετούς μήνες, αφού έχει ανακοινωθεί η συμφωνία με τον διεθνή Σέρβο χαφ, Νεμάνια Μαξίμοβιτς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.