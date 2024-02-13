Παγωμένη είναι και σήμερα η κοινή γνώμη μετά την χθεσινή πρωτοφανή τριπλή δολοφονία στην ναυτιλιακή εταιρία στην Γλυφάδα, από το 76χρονο Αιγύπτιο και επί 36 χρόνια έμπιστο επιστάτη της εφοπλιστικής οικογένειας Καρνέση.

Η ιδιοκτήτρια της εταιρείας, ο γαμπρός της που ήταν συνιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας και ένας καπετάνιος, ο οποίος προσπάθησε να αφοπλίσει τον δράστη, βρήκαν τραγικό θάνατο.

Ο ίδιος ο δράστης -οπλισμένος με μία καραμπίνα και ένα περίστροφο- αυτοκτόνησε στην συνέχεια στο υπόγειο της εταιρίας.

Η κοντόκανη καραμπίνα με την οποία ο «Άρης» σκότωσε τα τρία άτομα στη ναυτιλιακή

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η ΕΛΑΣ ψάχνει τώρα την «διαδρομή» των όπλων που είχε στο σακίδιό του ο 76χρονος, τον οποίο όλοι γνώριζαν με το όνομα «Άρης».

Επίσης, γίνονται έρευνες και στο σπίτι του αυτόχειρα δράστη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ζούσε σε οίκημα που του είχε παραχωρήσει η οικογένεια Καρνέση, 800 μέτρα από την ναυτιλιακή εταιρία.

Το κίνητρο και το ιστορικό της τραγωδίας

Το κίνητρο του Αιγύπτιου, όπως αποκαλύπτεται από τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων αλλά και του προσωπικού της ναυτιλιακής, ήταν μια δεύτερη ευκαιρία που ζήτησε αλλά δεν πήρε από την Μαρία Καρνέση.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ο δράστης τον οποίο όλοι γνώριζαν με το όνομα «Άρης», εχτές λίγα λεπτά μετά τις 10.00 κατευθύνθηκε στη ναυτιλιακή, μπήκε στο πάρκινγκ με την κάρτα που είχε και κατόπιν ανέβηκε στον πρώτο όροφο όπου ήταν το γραφειο της Μαρίας Καρνέση.

«Ήρθα να ξεκαθαρίσω τα πράγματα» ήταν τα λόγια που είπε σε υπάλληλο της εταιρείας όταν τον ρώτησε «Άρη, πού πηγαίνεις;».

Όταν έφτασε πρόσωπο με πρόσωπο με την ιδιοκτήτρια της ναυτιλιακής, της ζήτησε να του επιτραπεί να μείνει στο σπίτι που η εφοπλιστική οικογένεια του είχε παραχωρήσει και σύμφωνα με πληροφορίες του είχαν ζητήσει να φύγει.

Η Καρνέση αρνήθηκε και του ζήτησε επιτακτικά να φύγει από το γραφείο της.

Υπήρξε έντονος διαπληκτισμός και ο δράστης, αποφασισμένος να σκορπίσει τον θάνατο, αποχώρησε για το υπόγειο όπου είχε παρκάρει και μέσα στο αυτοκίνητο του είχε την καραμπίνα.

Πλέον ο χρόνος μέτραγε αντίστροφα για την ιδιοκτήτρια της ναυτιλιακής και τους δυο ακόμη άντρες που έπεσαν νεκροί από τους πυροβολισμούς, καθώς ο «Άρης» είχε αποφασίσει τι θα κάνει αν άκουγε «όχι».

Σήκωσε τη καραμπίνα και πυροβολησε εξ επαφής την Καρνέση στο κεφάλι, κατόπιν πυροβόλησε τον γαμπρό της και στη συνέχεια τον καπετάνιο που ακούγοντας τους πυροβολισμούς έτρεξε να δει τι συμβαίνει.

Στην εταιρεία ακολούθησε πανδαιμόνιο, οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν γνώριζαν τι συμβαίνει έτρεχαν να σωθούν.

Μαζί τους έτρεξε και η συνιδιοκτήτρια της ναυτιλιακής, η οποία βρισκόταν εντός του κτιρίου. Δύο γυναίκες κρύφτηκαν μέσα στις τουαλέτες, κλείδωσαν την πόρτα για να σωθούν.

Άλλοι έτρεχαν στις σκάλες να βγουν έξω από το κτίριο.

Στην αστυνομία που ενημερώθηκε χτύπησε συναγερμός και στην περιοχή κατέφθασαν άμεσα αστυνομικοί, διαπραγματευτής αλλά και τα ΕΚΑΜ.

Ο «Άρης» όμως είχε άλλο σενάριο στο μυαλό του. Κατέβηκε στο υπόγειο της εταιρείας και έστρεψε τη καραμπίνα προς τον εαυτό του, γράφοντας το φινάλε αυτής της τραγωδίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.