Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους συνταξιούχους στο κέντρο της Αθήνας - Τι διεκδικούν

Συγκέντρωση 10:30 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά) και στη συνέχεια προγραμματίζουν πορεία προς το υπουργείο Υγείας

Συνταξιουχοι

Με κύριο αίτημα να βρεθούν άμεσα λύσεις στα θέματα της υγείας και της πρόνοιας πραγματοποιούν σήμερα, 13/2, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά), στις 10:30, οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις. Στη συνέχεια, προγραμματίζουν πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Όπως ανακοίνωσαν, οι κύριες διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Δημόσιο, δωρεάν και καθολικό σύστημα υγείας-πρόνοιας πλήρως χρηματοδοτούμενο από το κράτος.

- Εξασφάλιση από το κράτος δωρεάν, πλήρους και απρόσκοπτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλους.

- Πλήρης και επαρκής κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των άλλων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, στα δημόσια νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας και στις άλλες μονάδες υγείας. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και επικουρικών.

- Να μην κλείσει ή να μην συγχωνευτεί κανένα τμήμα, κλινική, νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας. Να επαναλειτουργήσουν πλήρως τα νοσοκομεία και το σύνολο των δομών που έκλεισαν, λόγω περικοπών.

- Κατάργηση κάθε είδους πληρωμής στην Υγεία.

- Απολύτως δωρεάν, με 100% κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, φάρμακα, θεραπείες, σύγχρονα θεραπευτικά μέσα και τεχνολογικά βοηθήματα για όλους με κανένα όριο, πλαφόν ή αποκλεισμό σε ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους, Έλληνες ή μετανάστες.

- Πλήρης στελέχωση του ΕΚΑΒ με μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα με τις ανάγκες. Ανανέωση του στόλου του ΕΚΑΒ, με ανάπτυξη του αναγκαίου αριθμού ασθενοφόρων, μέσων επίγειων-πλωτών-εναέριων. Στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας συντήρησης του στόλου με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

- Καμία ιδιωτικοποίηση-εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας.

- Αγροτικά ιατρεία στελεχωμένα σε όλα τα χωριά.

- Να οργανωθεί ιδιαίτερη φροντίδα με υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους, τους ηλικιωμένους, τους χρόνια πάσχοντες και τους νεφροπαθείς.

- Δημόσιο και δωρεάν πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" για όλους, χωρίς πλαφόν, εξαιρέσεις και περικοπές, με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

- Δωρεάν μετακίνηση των ασθενών και των συνοδών τους.

- Δημιουργία δημόσιων δομών και οίκων ευγηρίας για την τρίτη ηλικία.

- Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που να συνδέονται με όλες τις βαθμίδες του δημόσιου συστήματος υγείας και να παρέχονται δωρεάν.

- Όχι στην κατάργηση των ειδικών ψυχιατρικών νοσοκομείων».

Πηγή: skai.gr

