Με κύριο αίτημα να βρεθούν άμεσα λύσεις στα θέματα της υγείας και της πρόνοιας πραγματοποιούν σήμερα, 13/2, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά), στις 10:30, οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις. Στη συνέχεια, προγραμματίζουν πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Όπως ανακοίνωσαν, οι κύριες διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Δημόσιο, δωρεάν και καθολικό σύστημα υγείας-πρόνοιας πλήρως χρηματοδοτούμενο από το κράτος.

- Εξασφάλιση από το κράτος δωρεάν, πλήρους και απρόσκοπτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλους.

- Πλήρης και επαρκής κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των άλλων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, στα δημόσια νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας και στις άλλες μονάδες υγείας. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και επικουρικών.

- Να μην κλείσει ή να μην συγχωνευτεί κανένα τμήμα, κλινική, νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας. Να επαναλειτουργήσουν πλήρως τα νοσοκομεία και το σύνολο των δομών που έκλεισαν, λόγω περικοπών.

- Κατάργηση κάθε είδους πληρωμής στην Υγεία.

- Απολύτως δωρεάν, με 100% κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, φάρμακα, θεραπείες, σύγχρονα θεραπευτικά μέσα και τεχνολογικά βοηθήματα για όλους με κανένα όριο, πλαφόν ή αποκλεισμό σε ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους, Έλληνες ή μετανάστες.

- Πλήρης στελέχωση του ΕΚΑΒ με μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα με τις ανάγκες. Ανανέωση του στόλου του ΕΚΑΒ, με ανάπτυξη του αναγκαίου αριθμού ασθενοφόρων, μέσων επίγειων-πλωτών-εναέριων. Στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας συντήρησης του στόλου με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

- Καμία ιδιωτικοποίηση-εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας.

- Αγροτικά ιατρεία στελεχωμένα σε όλα τα χωριά.

- Να οργανωθεί ιδιαίτερη φροντίδα με υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους, τους ηλικιωμένους, τους χρόνια πάσχοντες και τους νεφροπαθείς.

- Δημόσιο και δωρεάν πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" για όλους, χωρίς πλαφόν, εξαιρέσεις και περικοπές, με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

- Δωρεάν μετακίνηση των ασθενών και των συνοδών τους.

- Δημιουργία δημόσιων δομών και οίκων ευγηρίας για την τρίτη ηλικία.

- Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που να συνδέονται με όλες τις βαθμίδες του δημόσιου συστήματος υγείας και να παρέχονται δωρεάν.

- Όχι στην κατάργηση των ειδικών ψυχιατρικών νοσοκομείων».

