«Η κυβέρνηση έδειξε άμεσα τα αντανακλαστικά της. Προτείναμε άμεσες λύσεις. Ο διάλογο με τους αγρότες συνεχίζεται» ανέφερε στην Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις κατά την β΄ ανάγνωση του νομοσχεδίου για την «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έδειξε τα αντανακλαστικά της προτείνοντας άμεσα λύσεις στα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου της χώρα μας. Με την συνέχιση του διαλόγου είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε», τόνισε ο υπουργός υπογραμμίζοντας ότι «η ΝΔ είναι μια καθαρά λαϊκή παράταξη με μεγάλο έρεισμα στους Έλληνες αγρότες. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό του κάθε γεωργού, κτηνοτρόφου, αλιέα και μελισσοκόμου».

Ο κ. Αυγενάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης «να μην βιάζεστε να κρίνετε καθώς ετοιμάζουμε επτά νέα νομοθετήματα, τα περισσότερα εξ αυτών θα έρθουν εντός του 2024, οπότε περιμένετε να δείτε ολοκληρωμένο το μεταρρυθμιστικό όραμά μας για τον αγροδιατροφικό τομέα πριν προβείτε σε άτοπη κριτική που θα σας εκθέσει».

Σχετικά με τους άξονες του παρόντος νομοσχεδίου είπε ότι οι διατάξεις του «αφενός εισάγουν ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την στήριξη των αγροτών και αφετέρου ρυθμίζουν λειτουργικά ζητήματα και την ενίσχυση των πληγέντων αγροτών από τις θεομηνίες, πυρκαγιές και πλημμύρες σε Έβρο και Θεσσαλία»

Ειδικότερα, ο υπουργός επισήμανε ότι με αυτό το σχέδιο νόμου: «Δημιουργούνται κτηνοτροφικά πάρκα για τον σταβλισμό των ζώων, στηρίζοντας την βιωσιμότητα των μικρών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων. Αντιμετωπίζεται η γραφειοκρατία και δίνονται λύσεις στο πρόβλημα των ενδικοφανών αλιευτικών προσφυγών. Εισάγονται ρυθμίσεις για τον αλιευτικό τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες. Δημιουργείται επαρκές πλαίσιο για την παράλληλη παραγωγή αγροτικών φωτοβολταϊκών και τη λειτουργία τους σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Βοηθιέται η καθημερινότητα των παραγωγών και επιλύονται χρόνια προβλήματά τους, εξασφαλίζοντας την εν γένει βιωσιμότητά τους. Ρυθμίζονται ζητήματα των πληγέντων που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Διευθετούνται και εξορθολογίζονται λειτουργικά, κανονιστικά και νομοθετικά ζητήματα πάσης φύσεως. Εξασφαλίζεται η βελτίωση της λειτουργίας των Οργανισμών. Συστήνονται Αγροτικά Τμήματα στα Επιμελητήρια ενισχύοντας την επιχειρηματική παραγωγικότητα».

Αναλύοντας τις διατάξεις του νομοσχεδίου και απαντώντας σε παρατηρήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσής, ο κ. Αυγενάκης, μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι τα διαχειριστικά βόσκησης είτε θα τρέξουν από τις περιφέρειες ή θα το κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, «η εκκρεμότητα αυτή απέναντι την ΕΕ και του κτηνοτρόφους μας πρέπει να τελειώνει». Προανήγγειλε ότι «μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, αυτόματα, στα τέλη Φεβρουαρίου ξεκινά η διαδικασία εκταμίευσης των περίπου 2,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των 480 περίπου αλιέων του Παγασητικού και των Σποράδων». Ξεκαθάρισε ότι η χορήγηση της δυνατότητας αλιευτικού τουρισμού και σε σκάφη υδατοκαλλιεργειών εντός των εγκαταστάσεών τους, «δεν στερεί ζωτικό χώρο από τους αλιείς μας ούτε τους περιορίζουμε, αντίθετα τους στηρίζουμε» και προσέθεσε ότι αύριο στην Ολομέλεια θα καταθέσει προσθήκες στις διατάξεις του αλιευτικού τουρισμού ώστε να γίνουν ακόμα πιο σαφές το περιεχόμενο τους.

Σχετικά με τους χώρους υγειονομικής ταφής ζώων, ο κ. Αυγενάκης, επισήμανε ότι με την διάταξη του νομοσχεδίου δημιουργείται το πλαίσιο και η αρμοδιότητα αυτή, εκτός από τους δήμους, μπορεί να ασκείται και από τους Συνδέσμους Δήμων και από Διαδημοτικές Συνεργασίες και φυσικά οι δήμοι ή οι Συνδέσμου θα στηριχθούν οικονομικά για αυτό.

Για τα φωτοβολταϊκά σε υψηλή παραγωγική γη, είπε ότι αυτό που λέμε είναι η διπλή χρήση γης, καλλιέργεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ώστε να μην γεμίζουν οι κάμποι μας από πάνελ, πρόκειται για μια πρακτική που χρησιμοποιείται ευρέως στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

