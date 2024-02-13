Τοποθέτηση ειδικών μηχανημάτων ανίχνευσης ζητά ο Άρειος Πάγος

Της Ιωάννας Μάνδρου

Την ανάγκη τοποθέτησης ειδικών συστημάτων ελέγχου της αλληλογραφίας στα δικαστήρια ζήτησαν με κοινή ανακοίνωση τους από τους αρμοδίους ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία του ανωτάτου δικαστηρίου με αφορμή την αποστολή εκρηκτικού δέματος στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Σε κοινή ανακοίνωση που υπογράφουν ο εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου, αρεοπαγίτης Παν. Λυμπερόπουλος και ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλας τονίζεται ο προβληματισμός για την στοχοποίηση δικαστικών λειτουργών και δηλώνεται ότι δικαστές και εισαγγελείς δεν πτοούνται από τέτοιες επιθέσεις και παραμένουν προσηλωμένοι στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση.

«Με αφορμή την αποστολή εκρηκτικού δέματος - επιστολής, προς την Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, που, κατά τύχη αγαθή, έγινε έγκαιρα αντιληπτό και εξουδετερώθηκε, πριν ανοιγεί και εκραγεί, με τις εντεύθεν απρόβλεπτες συνέπειες,

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ την βαθιά μας λύπη, αλλά και τον έντονο προβληματισμό μας για τη στοχοποίηση, για μια ακόμη φορά, Δικαστικών Λειτουργών, που επιτελούν το έργο της εφαρμογής των νόμων,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ την ανάγκη τοποθέτησης και λειτουργίας σε κάθε δικαστικό κατάστημα της Χώρας ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου εισερχόμενης αλληλογραφίας για την ανίχνευση πιθανού επικίνδυνου περιεχομένου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η απρόσκοπτη πρόσβαση στις δικαστικές υπηρεσίες των πολιτών, των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών , των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων, και

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ, ότι παραμένουμε πιστοί στην άσκηση του καθήκοντός μας, υπό οιεσδήποτε συνθήκες και κινδύνους».

Πηγή: skai.gr

