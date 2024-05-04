Ένας 26χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε σοβαρά τον 23χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News.

Από την Αστυνομία έγιναν οκτώ συλλήψεις.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν, σήμερα (04.05.2024) τις πρώτες πρωινές ώρες, στη Λευκάδα, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λευκάδας, -8- ημεδαποί, ηλικίας από 19 έως 26 ετών, που συμμετείχαν σε συμπλοκή, από την οποία επήλθε ο σοβαρός τραυματισμός ενός εξ αυτών (23 ετών).

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι λόγω προσωπικών διαφορών συνεπλάκησαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (04.05.2024), στην πόλη της Λευκάδας και κατά την εξέλιξη 26χρονος, με χρήση αιχμηρού αντικειμένου, τραυμάτισε σοβαρά τον 23χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της συμπλοκής, ενώ επιπλέον ο 26χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκάδας, με την έρευνα να συνεχίζεται για τη συμμετοχή και άλλων ατόμων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.

