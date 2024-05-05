Επίσκεψη στην Αλβανία πραγματοποιεί ο πρόεδρος της επιτροπής Σύνδεσης και Σταθεροποίησης ΕΕ - Αλβανίας, ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Σήμερα, ημέρα του Πάσχα, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα, ενώ αύριο, Δευτέρα του Πάσχα, στις 11:00, θα επισκεφθεί, στις φυλακές του Φιέρι, τον συνυποψήφιό του, εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ευρωβουλευτή, «άδικα κρατείται εδώ και ένα χρόνο στις αλβανικές φυλακές».

Επίσης, «θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία για να συζητήσει μαζί τους θέματα που τους απασχολούν, όπως το περιουσιακό ζήτημα και το κράτος δικαίου στην Αλβανία», όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

