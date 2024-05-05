Νεκρό βρέφος 1,5 έτους στη Θήβα – Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση

Τραγωδία στη Θήβα, όπου ένα παιδάκι μόλις 1,5 έτους έχασε τη ζωή του κάτω από μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε 10:41 το πρωί, μέσα σε 7 λεπτά το ασθενοφόρο ήταν στο σπίτι του βρέφους και το παρέλαβε.

Με την παραλαβή, οι διασώστες του ασθενοφόρου ξεκίνησαν άμεσα ΚΑΡΠΑ και το μετέφεραν στο νοσοκομείο της Θήβας. Εκεί, συνεχίστηκε το πρωτόκολλο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, όμως κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του παιδιού στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω αντιμετώπιση όπου δυστυχώς οι προσπάθειες των γιατρών δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί όταν παρελήφθη δεν είχε τις αισθήσεις του και ήταν άσφυγμο.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αιτία του θανάτου του.

