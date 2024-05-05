Τρεις ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 12 τραυματίσθηκαν από τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς στην περιοχή του περάσματος του Κερέμ Σαλόμ, του βασικού διαύλου μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ προς την Γάζα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Μεταξύ των τραυματιών, τρεις στρατιώτες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Οι ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο Κερέμ Σαλόμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

