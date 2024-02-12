Μετά από συσκέψεις επί συσκέψεων στην κυβέρνηση έχουν καταλήξει στο τι θα προτείνουν την Τρίτη στους αγρότες. Πρόκειται για μια συνάντηση που απ’ ό,τι φαίνεται θα εξελιχθεί σε δύο μέρη. Αρχικά στις 12μμ στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την 15μελή επιτροπή των μπλόκων των αγροτών, ενώ στη 1μμ θα ακολουθήσει δεύτερη συνάντηση με το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τους συνεταιρισμούς σε όλη την Ελλάδα, το προεδρείο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Το βασικό αντίβαρο της κυβέρνησης έναντι των αιτημάτων των αγροτών είναι η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την οποία εξετάζεται ένα μέρος της, πιθανότατα το 30%, να δοθεί προκαταβολικά στους αγρότες, το επόμενο διάστημα, σύντομα, και το υπόλοιπο να δοθεί σε δόσεις.



Επίσης, μεγάλη βαρύτητα δίνει το κυβερνητικό επιτελείο και στο ενεργειακό κόστος, για το οποίο έχει ήδη δοθεί έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα. Φαίνεται να εξετάζεται και κάποια επιπλέον ενεργειακή ελάφρυνση χωρίς επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, και δεν αποκλείεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η επιβάρυνση αυτή να αφορά τους παρόχους ενέργειας.

Ειδικότερα:

Προκαταβολικά το 30% της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Οριζόντια για όλους τους αγρότες τα μέτρα για το ρεύμα

Μέτρα και για τα επόμενα χρόνια για τους αγρότες

Τα αιτήματα των αγροτών αναλυτικά όπως αποφασίστηκαν στην Πανελλαδική σύσκεψη της περασμένης Τρίτης στη Νίκαια:

Μείωση του κόστους παραγωγής με μέτρα όπως:

Θεσμοθέτηση αγροτικού αφορολόγητου πετρελαίου

Πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτοκτηνοτροφικό ρεύμα

Επιδότηση μέσων, εφοδίων και ζωοτροφών και κατάργηση του ΦΠΑ.

Να μην εφαρμοστεί και να επαναδιαπραγματευτεί η Νέα ΚΑΠ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε καλλιέργειες που έχουν απώλεια παραγωγής η οποία δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ καθώς και σε προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής που πουλήθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής. Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για όλες τις ζημιές και νόσους στο 100% της πραγματικής ζημιάς και όχι της ασφαλιζόμενης αξίας.

Να παρθούν μέτρα και να γίνονται έλεγχοι από την Κυβέρνηση για να σταματήσουν οι «Ελληνοποιήσεις» προϊόντων φυτικής, ζωικής & μελισσοκομικής παραγωγής.

Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής ώστε να έχουμε εισόδημα για τις βιοποριστικές και καλλιεργητικές ανάγκες μας.

Έργα υποδομής για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Χώρας.

Παράρτημα για τις καταστροφές στη Θεσσαλία:

Θεωρούμε ως ξεχωριστό και επιτακτικής σημασίας ζήτημα να μας κοινοποιηθεί χρονοδιάγραμμα της αποστράγγισης των παρακαρλίων πλημμυρισμένων χωριών και χωραφιών. Χρονοδιάγραμμα της κατασκευής σήραγγας, απαραίτητη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, πρώτον για ενδεχόμενες θεομηνίες τύπου Daniel και δεύτερον για υγειονομικούς λόγους.

Ζητούμε να αποζημιώνονται οι πλημμυρισμένες εκτάσεις καθώς και τα κτήματα που δεν θα καλλιεργηθούν μέχρις ότου γίνουν παραγωγικά με ποσά που θα καλύπτουν τις βασικές βιοτικές ανάγκες των παραγωγών. Συγκεκριμένα για την Θεσσαλία και Β. Φθιώτιδα.

Πρέπει να καταβληθεί από την κρατική αρωγή άμεσα μια προκαταβολή της τάξεως του 50% για τον πάγιο εξοπλισμό και η εξόφληση του να γίνει αμέσως μετά τον έλεγχο. Οι τελικές αποζημιώσεις πρέπει να γίνουν στο 100% της αξίας του παγίου κεφαλαίου που καταστράφηκε. Επιπροσθέτως να χορηγηθεί άμεσα το έκτακτο βοήθημα των 6.600 € στους δικαιούχους που δεν δόθηκε και επίδομα ενοικίου σε αυτούς που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους και να νοικιάσουν άλλη κατοικία. Ταυτόχρονα να δοθεί η 1η αρωγή σε όσους δεν την πήραν. Ο αγρότης χρειάζεται τόνωση ρευστότητας ώστε να ανταποκριθεί στις βασικές βιοτικές ανάγκες.

Τελικές τιμές αποζημιώσεων για όλες τις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν από την θεομηνία που θα καλύπτουν τουλάχιστον το πραγματικό κόστος καλλιέργειας (ΕΛΓΑ).

Αναστολή εφαρμογής της ΚΑΠ κατά παρέκκλιση των κανόνων της αιρεσιμότητας για όσα χρόνια δεν καλλιεργηθούν τα πλημμυρισμένα κτήματα, καθώς και για αυτά που είναι αδύνατον να καλλιεργηθούν ή να αρδευτούν.

Άμεση πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων για λόγους ρευστότητας

Απαιτούμε άμεση αποκατάσταση με μέριμνα του ΓΟΕΒ, Δήμων, Περιφέρειας του οδικού δικτύου, αρδευτικού δικτύου (ΤΟΕΒ), ηλεκτρικού δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και με κρατική ευθύνη να πραγματοποιηθεί μελέτη και υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης.

Απαιτούμε αναπλήρωση εισοδήματος των κτηνοτρόφων έως ότου αποκατασταθούν τα ζώα τους, οι σταβλικές εγκαταστάσεις τους και αποκτήσουν ένα εισόδημα επιβίωσης.

Πηγή: skai.gr

