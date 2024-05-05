Βραζιλία: Τουλάχιστον 66 νεκροί- 101 αγνοούνται

Ο αριθμός των νεκρών από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στη νότια πολιτεία της Βραζιλίας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ έφθασε τουλάχιστον τους 66, δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο αριθμός των ανθρώπων που εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι αυξήθηκε σε 101 και περισσότεροι από 80.000 έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Ερευνά κατά πόσον άλλοι έξι θάνατοι έχουν σχέση με τις καταιγίδες, πρόσθεσε.

Οι καταιγίδες τις τελευταίες λίγες ημέρες έχουν επηρεάσει περίπου τα δύο τρίτα των σχεδόν 500 μεγαλύτερων και μικρότερων πόλεων της πολιτείας, η οποία συνορεύει με την Ουρουγουάη και την Αργεντινή.

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν δρόμους και γέφυρες σε αρκετές περιοχές. Οι βροχές προκάλεσαν επίσης κατολισθήσεις και τη μερική κατάρρευση ενός φράγματος σε έναν μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό.

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα αναμένεται να επισκεφθεί το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ αργότερα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

