Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο Κερέμ Σαλόμ

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για μία επίθεση στο συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Γάζα, η οποία, σύμφωνα με ισραηλινά και παλαιστινιακά ΜΜΕ, είχε αποτέλεσμα απώλειες στην ισραηλινή πλευρά.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως 10 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Ράφα στη νότια Γάζα προς το σημείο διέλευσης, το οποίο όπως είπε είναι τώρα κλειστό για τα φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια στον παραλιακό θύλακα.

Ωστόσο άλλα σημεία διέλευσης παραμένουν ανοικτά.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε πως εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ισραηλινής στρατιωτικής βάσης κοντά στο σημείο διέλευσης, όμως δεν επιβεβαίωσε από πού τις εκτόξευσε. Μέσα ενημέρωσης της Χαμάς ανέφεραν, επικαλούμενα πηγή προσκείμενη στην οργάνωση, πως το σημείο διέλευσης δεν ήταν ο στόχος.

Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο στη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Το Ισραήλ έχει ορκιστεί ότι θα εισβάλει στην πόλη της νότιας Λωρίδας της Γάζας και θα εκδιώξει τις δυνάμεις της Χαμάς από εκεί, αλλά αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση να μην το κάνει, καθώς η επιχείρηση θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις ευάλωτες ανθρωπιστικές προσπάθειες στη Γάζα και να θέσει σε κίνδυνο περισσότερες ανθρώπινες ζωές.

Η σημερινή επίθεση στο συνοριακό πέρασμα πραγματοποιείται καθώς οι ελπίδες για εκεχειρία αργοσβήνουν στις συνομιλίες που διεξάγονται στο Κάιρο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια δήλωσε πως η παλαιστινιακή οργάνωση θέλει να καταλήξει σε μια περιεκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα θέσει τέλος στην ισραηλινή "επίθεση", θα εγγυάται την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα ,και θα εξασφαλίζει μια σοβαρή ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Στη δήλωσή του ο Χανίγια επέρριψε επίσης στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την ευθύνη για "τη συνέχιση της επίθεσης και τη διεύρυνση του κύκλου της σύγκρουσης, και την υπονόμευση των προσπαθειών που καταβάλλονται μέσω μεσολαβητών και διαφόρων πλευρών".

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ κατηγόρησε σήμερα τη Χαμάς ότι δείχνει σημάδια πως δεν επιδιώκει σοβαρά την επίτευξη εκεχειρίας και είπε πως σε αυτή την περίπτωση το Ισραήλ θα εξαπολύσει στρατιωτικές ενέργειες στη Ράφα και σε άλλα σημεία της Λωρίδας της Γάζας "στο πολύ σύντομο μέλλον".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

