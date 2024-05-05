Πάσχα με τραυματισμούς- ακρωτηριασμούς: Πλήθος βεγγαλικά- κροτίδες κατασχέθηκαν

Τουλάχιστον 6 περιστατικά τραυματισμών από κροτίδες σημειωθήκαν το βράδυ της Ανάστασης στη χώρα μας, ενώ σε τρεις περιπτώσεις σημειωθήκαν και ακρωτηριασμοί.

Στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται 14χρονος ο οποίος εχθές το βράδυ, πέταξε κροτίδα, που έσκασε στο δεξί χέρι του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να ακρωτηριαστεί στα δάχτυλα.

Ανάλογα περιστατικά - με θύματα ενήλικες - σημειώθηκαν στα Καλύβια και το Περιστέρι.

Ένας ακόμη ακρωτηριασμός από κροτίδες σημειώθηκε στους Φούρνους, όπου ένας 35χρονος μεταφέρθηκε στην Ικαρία για τις πρώτες βοήθειες καθώς έχασε το δάκτυλό του

Υπενθυμίζεται πως το μεγάλο Σάββατο άλλο ένα παιδί από Θύμαινα τραυματίστηκε στο χέρι από κροτίδα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ικαρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα έξι περιστατικά, τα τρία χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύοντα νοσοκομεία.

Η χρήση κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας στους εορτασμούς της Ανάστασης παρά τις εκκλήσεις των αρχών για την αποφυγή τους, επιφέρει βαρύ κόστος κάθε χρονιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πάνω από 180.000 βεγγαλικά και κροτίδες κάθε τύπου έχουν κατασχεθεί σε ολόκληρη την επικράτεια από τα μέσα Απριλίου έως σήμερα και έχουν συλληφθεί 102 άτομα.

Ενδεικτικά, συνελήφθησαν χθες τρία άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων σε Αρκαδία και Κορινθία και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από 1.450 κροτίδες.

Στο Ρέθυμνο συνελήφθη ένα άτομο, στην επιχείρηση του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περί τις 52.800 κροτίδες.

