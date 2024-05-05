«Αυξημένη προσοχή» συνιστούν οι ΗΠΑ στους πολίτες τους που επισκέπτονται την Γερμανία, λόγω του κινδύνου τρομοκρατικών ενεργειών, ειδικά ενόψει της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Αντίστοιχη προειδοποίηση έχει ήδη εκδώσει για τους πολίτες του ο Καναδάς.

Στην ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Γερμανία έχει πλέον «αναβαθμιστεί» από την κατηγορία 1 για «κανονική προσοχή» στην 2 για «αυξημένη προσοχή», ενώ επισημαίνεται ότι «τρομοκρατικές ομάδες εξακολουθούν να σχεδιάζουν επιθέσεις στην Γερμανία» και «τρομοκράτες μπορεί να επιτεθούν με σύντομη προειδοποίηση ή και απροειδοποίητα και στοχεύουν τουριστικές περιοχές και κέντρα συγκοινωνιών, επίσης αγορές, εμπορικά κέντρα και τοπικές κυβερνητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, κλαμπ και εστιατόρια, χώρους λατρείας, πάρκα και μεγάλες αθλητικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις, σχολεία, αεροδρόμια και άλλα δημόσια σημεία».

Η Γερμανία θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου από τις 14 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου, ενώ στο Βερολίνο στις 23-25 Μαΐου φιλοξενείται το «φάιναλ φορ» του μπάσκετ σε επίπεδο συλλόγων.

Ήδη τον Μάρτιο η ομοσπονδιακή αστυνομία εφιστούσε σε εσωτερικό έγγραφό της την προσοχή στην πρόκληση που συνιστά η περιφρούρηση του Euro. Επιπλέον, με πρωτοβουλία της υπουργού Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, Γερμανία και Γαλλία έχουν συμφωνήσει σε «στενή συνεργασία» κατά της τρομοκρατίας ενόψει τόσο του Euro όσο και των Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι διοργανώνονται από τις 26 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου στο Παρίσι. «Γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις θα εργαστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ η γαλλική αστυνομία θα συνεισφέρει στην περιφρούρηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στην Γερμανία», δήλωσε η κυρία Φέζερ, τονίζοντας ότι η ασφάλεια μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις δύο χώρες. Οι ΗΠΑ έχουν κατατάξει στο επίπεδο 2 και την Γαλλία, για τους ίδιους λόγους.

Η υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε ακόμη αυξημένους ελέγχους στα σύνορα της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Euro. «Πρόκειται για ουσιαστικό μέτρο προκειμένου να αποτρέψουμε την είσοδο στη χώρα ισλαμιστών, εξτρεμιστών και χούλιγκαν», διευκρίνισε και διαβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία θα προσπαθήσει ταυτόχρονα να επηρεάσει όσο το δυνατόν λιγότερο την τουριστική και εμπορική κίνηση της ίδιας περιόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

