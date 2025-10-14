Πρωϊνό Magazino 14-10-2025

Ο ΣΚΑΪ 100.3 πιστός στην αξία της ενημέρωσης μεταδίδει κάθε μέρα στις 07.00 το πρωί το πρώτο μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Η επικαιρότητα σε πρώτο χρόνο.
Παρουσίαση: Μεράνια Πασχαλίδη
Σε απεργιακό κλοιό σήμερα η χώρα - Συγκεντρώσεις των συνδικάτων στο κέντρο της Αθήνας - Πώς κινούνται τα μέσα
ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και δεκάδες σωματεία και Ομοσπονδίες κάνουν 24ωρη απεργία ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Κανονικά κινούνται σήμερα τα ταξί