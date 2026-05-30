Η Παρί Σεν Ζερμέν ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το Champions League στη Βουδαπέστη απέναντι στην Άρσεναλ, σε έναν τελικό που κρίθηκε στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι (4-3, 1-1 κ.δ.).
Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε άντεξε την πίεση, βρήκε τις καθοριστικές στιγμές και πρόσθεσε στη συλλογή της το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό back to back.
Με αυτήν τη νίκη, η Παρί μπαίνει στο κλαμπ των ομάδων με δύο κατακτήσεις, πιάνοντας τις Μπενφίκα, Νότιγχαμ Φόρεστ, Γιουβέντους, Πόρτο και Τσέλσι. Στην κορυφή της Χρυσής Βίβλου παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης με 14 τίτλους, ακολουθούμενη από τη Μίλαν με 7, ενώ Λίβερπουλ και Μπάγερν Μονάχου έχουν από 6, η Μπαρτσελόνα 5, ο Άγιαξ 4 και οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ίντερ από 3.
Η Χρυσή Βίβλος του Champions League
Ρεάλ Μαδρίτης (15): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024
Μίλαν (7): 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
Λίβερπουλ (6): 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
Μπάγερν (6): 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020
Μπαρτσελόνα (5): 1992, 2006, 2009, 2011, 2015
Άγιαξ (4): 1971, 1972, 1973, 1995)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3): 1968, 1999, 2008)
Ίντερ (3): 1964, 1965, 2010
Παρί Σεν Ζερμέν (2): 2025, 2026
Μπενφίκα (2): 1961, 1962
Νότιγχαμ Φόρεστ (2): 1979, 1980
Γιουβέντους (2): 1985, 1996
Πόρτο (2): 1987, 2004
Τσέλσι (2): 2012, 2021
Σέλτικ (1): 1967
Φέγενορντ (1): 1970
Άστον Βίλα (1): 1982
Αμβούργο (1): 1983
Στεάουα Βουκουρεστίου (1): 1986
Αϊντχόφεν (1): 1988
Ερυθρός Αστέρας (1): 1991
Μαρσέιγ (1): 1993
Ντόρτμουντ (1): 1997
Μάντσεστερ Σίτι (1): 2023
