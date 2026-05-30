Η Παρί Σεν Ζερμέν ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το Champions League στη Βουδαπέστη απέναντι στην Άρσεναλ, σε έναν τελικό που κρίθηκε στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι (4-3, 1-1 κ.δ.).

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε άντεξε την πίεση, βρήκε τις καθοριστικές στιγμές και πρόσθεσε στη συλλογή της το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό back to back.

Με αυτήν τη νίκη, η Παρί μπαίνει στο κλαμπ των ομάδων με δύο κατακτήσεις, πιάνοντας τις Μπενφίκα, Νότιγχαμ Φόρεστ, Γιουβέντους, Πόρτο και Τσέλσι. Στην κορυφή της Χρυσής Βίβλου παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης με 14 τίτλους, ακολουθούμενη από τη Μίλαν με 7, ενώ Λίβερπουλ και Μπάγερν Μονάχου έχουν από 6, η Μπαρτσελόνα 5, ο Άγιαξ 4 και οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ίντερ από 3.

Η Χρυσή Βίβλος του Champions League

Ρεάλ Μαδρίτης (15): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024

Μίλαν (7): 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

Λίβερπουλ (6): 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019

Μπάγερν (6): 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020

Μπαρτσελόνα (5): 1992, 2006, 2009, 2011, 2015

Άγιαξ (4): 1971, 1972, 1973, 1995)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3): 1968, 1999, 2008)

Ίντερ (3): 1964, 1965, 2010

Παρί Σεν Ζερμέν (2): 2025, 2026

Μπενφίκα (2): 1961, 1962

Νότιγχαμ Φόρεστ (2): 1979, 1980

Γιουβέντους (2): 1985, 1996

Πόρτο (2): 1987, 2004

Τσέλσι (2): 2012, 2021

Σέλτικ (1): 1967

Φέγενορντ (1): 1970

Άστον Βίλα (1): 1982

Αμβούργο (1): 1983

Στεάουα Βουκουρεστίου (1): 1986

Αϊντχόφεν (1): 1988

Ερυθρός Αστέρας (1): 1991

Μαρσέιγ (1): 1993

Ντόρτμουντ (1): 1997

Μάντσεστερ Σίτι (1): 2023

