Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, στην περίπτωση που εκλεγεί αρχηγός του Εργατικού κόμματος και πρωθυπουργός της Βρετανίας, γράφει η εφημερίδα Sun, επικαλούμενη πηγές εντός του κόμματος.

Ο Μπέρναμ έχει επίσης προσεγγίσει την νυν υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, την οποία προορίζει για το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι συζητήσεις μεταξύ συνεργατών των δύο πολιτικών είναι σε εξέλιξη εδώ και κάποιο διάστημα.

Η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ, η οποία ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για μια υπόθεση που αφορούσε τις φορολογικές δηλώσεις της, αναμένεται να επιστρέψει στο υπουργικό συμβούλιο, εφόσον ο Μπέρναμ αναδειχθεί νικητής στις εσωκομματικές εκλογές.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες. Ο Μπέρναμ, η Ρέινερ και η Μαχμούντ δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο δήμαρχος θα πρέπει πάντως να κερδίσει τις τοπικές βουλευτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερσφιλντ, κοντά στο Μάντσεστερ, προκειμένου να διεκδικήσει στη συνέχεια την ηγεσία του κόμματος, ανατρέποντας τον Κιρ Στάρμερ. Οι εκλογές θα την κάλυψη της κενής έδρας στο κοινοβούλιο θα διεξαχθούν στις 18 Ιουνίου.

Το Εργατικό κόμμα υπέστη βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου και πολλοί βουλευτές κάλεσαν τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Κάποιοι από αυτούς θεωρούν ότι ο Μπέρναμ, ένας πολύ δημοφιλής πολιτικός, θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή στο κόμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

