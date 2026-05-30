Γέφυρα φιλίας, γνώσης και πολιτισμού ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο

Γέφυρα φιλίας, γνώσης και πολιτισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο «έχτισε» η αδελφοποίηση δύο σχολείων, του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης και του Δημοτικού Σχολείου Ακακίου της Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στον κινηματογράφο «Βακούρα» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση που έγινε παρουσία του υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιου για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νίκου Παπαϊωάννου και της υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, ήταν αφιερωμένη στην ιστορία της Κύπρου σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας και της κοινής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης ανάμεσα στις δύο σχολικές κοινότητες.

«Οι αδελφοποιήσεις σχολείων αποτελούν ένα από τα πιο γόνιμα εργαλεία που διαθέτει η εκπαίδευση για να ανοίξει τους ορίζοντες των μαθητών. Στην περίπτωση των δύο σχολείων που συναντώνται σήμερα, η σημασία αυτής της σύνδεσης αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος: πρόκειται για δύο κοινότητες που μοιράζονται κοινές ρίζες, κοινή γλώσσα και κοινή πολιτιστική παράδοση, και αυτή ακριβώς η κοινή βάση είναι που δίνει στη σχέση τους εδραία θεμέλια και προοπτική», είπε ο κ. Παπαϊωάννου απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς που γέμισαν την αίθουσα.

Πρόσθεσε, δε, ο υφυπουργός πως «το υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει τις ελληνοκυπριακές εκπαιδευτικές συνεργασίες ως προτεραιότητα πολιτικής και όχι ως απλή εθιμοτυπική χειρονομία. Εντάσσουμε συστηματικά στον σχεδιασμό μας προγράμματα ανταλλαγής, αδελφοποίησης και κοινών δράσεων μεταξύ σχολείων Ελλάδας και Κύπρου, διότι πιστεύουμε ότι η κοινή ιστορική και πολιτιστική μας ταυτότητα δεν αρκεί να διακηρύσσεται - χρειάζεται να καλλιεργείται. Και καλλιεργείται εκεί που αρχίζει να αποκτά νόημα: στις σχολικές κοινότητες, μέσα από πραγματικές επαφές και κοινές εμπειρίες των μαθητών».

Από την πλευρά της η υπουργός της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε πως η τελετή αδελφοποίησης «δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα πως μπορούν οι δεσμοί που ήδη υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου να ζωντανέψουν μέσα από την παιδεία, να δώσουν ευκαιρία στα παιδιά, να ενδυναμώσουν τη σχέση που υπάρχει, να κάνουν από κοινού δραστηριότητες γνωρίζοντας την ιστορία, τη γεωγραφία μας και καθιστώντας αναγκαία τη συνέχιση της ιστορικής μας ταυτότητας και των δεσμών που ήδη υπάρχουν».

Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη, η κ. Μιχαηλίδου είπε πως «η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας» προσθέτοντας πως οι δεσμοί των Κυπρίων με την πόλη «παραμένουν αναλλοίωτοι στο χρόνο».

Στην τελετή αδελφοποίησης χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόξενος της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, ο οποίος έκανε λόγο για μία «σημαντική σελίδα» όσον αφορά τις σχέσεις των δύο σχολείων συμπληρώνοντας πως οι σχολικές κοινότητες, το 1ο Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και το Δημοτικό Σχολείο Ακακίου, «τιμούν την ιστορία τους με συνεχή και ποιοτική δουλειά ως επένδυση για το μέλλον».

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης οι δύο διευθύντριες των σχολείων που αδελφοποιήθηκαν, η Χρύσα Γεράνη, του 1ου Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης και η Νίκη Πιερίδου, του Δημοτικού Σχολείου Ακακίου, οι οποίες υπέγραψαν το Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης. Και οι δύο έκαναν λόγο για μεγάλη χαρά και συγκίνηση για το «ένωμα» των σχολικών κοινοτήτων τους που θα περιλαμβάνει ανταλλαγή επισκέψεων, κοινά πολιτιστικά προγράμματα και άρρηκτη συνεργασία.

Ακολούθησε η θεατρική παράσταση «Εσύ δεν λες τίποτα, μα εγώ θα σου πω γι’ αυτό το νησί...» με τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης να ανεβαίνουν στο σανίδι και την ευγενική συμμετοχή της Κωνσταντίνας. Η γνωστή καλλιτέχνης, που τραγούδησε αφιλοκερδώς στην παράσταση δήλωσε πως «το θέμα της Κύπρου πρέπει να βγαίνει προς τα έξω και αυτό εκφράζεται μέσα από την παιδεία, τα παιδιά και τα σχολεία».

Την τελετή αδελφοποίησης χαιρέτισε και η περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, 'Ολια Βασιλάκη, ενώ έδωσαν το «παρών» ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου και μέλη του Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

