«Στο μυαλό του Τραμπ»: Η τακτική της υπομονής και το μήνυμα-«σκωτσέζικο ντους» του Χέγκσεθ

Είναι πλέον σαφές ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ομοιάζει με παρτίδα σκάκι. Μία παρτίδα σκάκι, την οποία όλοι θέλουν να κερδίσουν, αλλά κανένας δεν έχει βρει τον τρόπο να κάμψει τον αντίπαλο. Ως εκ τούτου, η «παρτίδα» στηρίζεται, πλέον, στην υπομονή και στις αντοχές. Συνήθως πρόκειται για στοιχεία που είναι συνυφασμένα στη διεθνή διπλωματική σκηνή, καθώς ο πιο έτοιμος, η δύναμη με τις μεγαλύτερες αντοχές, είναι εκείνη που τελικά, βγαίνει -έστω και στα... σημεία- κερδισμένη.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει φτάσει ακριβώς σε αυτό το σημείο. Κανείς δεν μπορεί να κάνει πίσω, κανείς δεν μπορεί να πάει πιο μπροστά. Μετά από τις πολυήμερες διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα, έστω και με τα σκαμπανεβάσματά τους, φτάσαμε στο σημείο που έχουν διευθετηθεί τα εύκολα» και πλέον είμαστε μπροστά στις λεγόμενες «κόκκινες γραμμές».

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» των δύο πλευρών;

Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, είναι τα πυρηνικά, καθώς για τα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να έχουν προταθεί παραπάνω από μία λύσεις, ακόμη και με ενδιάμεση περίοδο προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα. Σε γενικές γραμμές, όμως, ο Τραμπ ενδιαφέρεται να ανοίξουν τα Στενά και να διέρχονται ελεύθερα και δίχως επιπλέον κόστος τα πλοία, ώστε να ρυθμιστεί σταδιακά η παγκόσμια οικονομία, την οποια, ο ίδιος, με τις αποφάσεις του και τις ενέργειές του, απορύθμισε.

Για το Ιράν, η «κόκκινη γραμμή» είναι το Ορμούζ και τα δεσμευμένα κεφάλαια. Η Τεχεράνη θέλει τον απόλυτο έλεγχο του Ορμουζ, τουλάχιστον στη δική του πλευρά. Γι' αυτό και υπήρξαν παράλληλες συζητήσεις με το Ομάν, αναγκάζοντας τον Τραμπ να εξαπολύσει απειλές και κατά του Ομάν. Οι Ιρανοί δεν θέλουν τους Αμερικανούς στο σημείο και θα δεχόντουσαν τη συνεργασία με το Ομάν στο Ορμούζ.

Αυτό που απαιτούν στην παρούσα φάση, είναι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων κεφαλαίων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της χώρας και την επόμενη μέρα. Αναλυτές εικάζουν ότι αν ο Τραμπ τους «ξεπαγώσει» τα κεφάλαια, θα συζητήσουν σοβαρά το πυρηνικό τους πρόγραμμα, με δύο, ωστόσο, παραμέτρους-εγγυήσεις:

1)Να υπάρξει εγγύηση των ΗΠΑ με διακρατικού τύπου διασφαλίσεις, ότι το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί ξανά στην ιρανική επικράτεια ή σε άλλες χώρες φίλα προσκείμενες στο Ιράν.

2)Να υπάρξει μία συμφωνία, στην οποία θα διατεθούν σοβαρά κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Όλα τα παραπάνω κινούνται στη σφαίρα της διπλωματίας. Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο ισχυρός υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσε να περιγράψει -από τη Σιγκαπούρη όπου βρίσκεται- καλύτερα την κατάσταση. «Ο Ντοναλντ Τραμπ παραμένει υπομονετικός για να επιτευχθεί μία συμφωνία, αλλά είναι και έτομος να δώσει εντολή για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Οι Ιρανοι ξέρουν τι πρέπει να γίνει για να επιτευχθεί μία συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε το Σάββατο ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ πριν λίγη ώρα και του ζήτησε να επαναλάβει «πόσο υπομονετικός είναι στο να διασφαλίσει μία σπουδαία συμφωνία για τις ΗΠΑ». «Ο πρόεδρος θα διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να... εξαντληθεί η υπομονή του προέδρου και να ξεκινήσουν εκ νέου οι επιχειρήσεις στο Ιράν, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. «Είμαστε παραπάνω από ικανοί. Τα πολεμικά μας αποθέματά είναι πιο πολλά από ποτέ, τόσο στην περιοχή όσο και σε όλον τον κόσμο», τόνισε ο Χέγκσεθ.

Μπορεί να μοιάζει με τακτική «σκωτσέζικο ντους», αλλά μάλλον αποτυπώνει με ακρίβεια την πραγματικότητα. Διότι ο Ντόναλντ Τραμπ λειτουργεί με αυτό το σκεπτικό. Διαπραγματεύεται σαν επιχειρηματίας, επιθετικά και χρησιμοποιεί την ισχύ ως όπλο του. Έχει μάθει να θέτει τους όρους του, να τους απαιτεί ακόμη και εκβιαστικά και να παίρνει αυτό που θέλει.

Τι θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ

Το ζητούμενο πλέον, είναι τι θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κατέληξε σε μία απόφαση την Παρασκευή, παρ' ότι μπήκε στο situation room αποφασισμένος να το... λήξει εκεί. Λογάριασε, όμως, δίχως τον... Ιρανό ξενοδόχο. Η Τεχεράνη αποδεικνύεται πιο ανθεκτική και ψύχραιμη απ' ότι είχε εκτιμήσει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος και οι συνεργάτες του.

Παρόλα αυτά, αν και το πλέον παίζεται το παιχνίδι της υπομονής, τα περιθώρια έχουν στενέψει. Ο Τραμπ καλείται να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν μπορεί, όμως, να το κάνει δίχως να έχει κερδίσει τα πυρηνικά. Οι Ιρανοί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα δώσουν τα πυρηνικά, αλλά στην παρούσα φάση επιχειρούν να αποσπάσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη.





Πηγή: skai.gr

