Η Ινδία μειώνει τους δασμούς σε βενζίνη, ντίζελ και καύσιμα αεροσκαφών

Η Ινδία θα μειώσει τους δασμούς εξαγωγών σε βενζίνη, ντίζελ και στα καύσιμα αεροσκαφών για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου, ανακοίνωσε η κυβέρνησή της ασιατικής χώρας το Σάββατο.

Οι δασμοί στις εξαγωγές βενζίνης έχει οριστεί σε 1,5 ρουπίες (0,0158 δολάρια) ανά λίτρο, ενώ για το ντίζελ έχει οριστεί σε 13,5 ρουπίες ανά λίτρο. Οι εξαγωγικοί δασμοί για το ATF έχουν οριστεί σε 9,5 ρουπίες ανά λίτρο.

Οι τιμές θα αναθεωρούνται ανά δεκαπενθήμερο και θα βασίζονται στις μέσες διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου, βενζίνης, ντίζελ και ATF.

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στους ισχύοντες συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης για τη βενζίνη και το ντίζελ που εκτελωνίζονται για εγχώρια κατανάλωση, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ινδίας.

Πηγή: skai.gr

