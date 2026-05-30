Σύμφωνα με μια νέα ανάλυση, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν έχουν προσθέσει εκατοντάδες δολάρια στα έξοδα των νοικοκυριών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Moody’s Analytics, το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό ξόδεψε επιπλέον 447,19 δολάρια σε έξοδα που σχετίζονται με τα καύσιμα από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Η αύξηση, που οφείλεται στις υψηλότερες τιμές της βενζίνης και στις αυξανόμενες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, κόστισε συνολικά στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισ. δολάρια τους τελευταίους τρεις μήνες, ανέφερε το CNBC.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η οικονομική πίεση είναι πιθανό να ενταθεί αν η σύγκρουση παραταθεί, σημειώνει το Al Jazeera.

«Εκτός αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να γίνουν πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους, απειλώντας την ήδη αδύναμη οικονομία», δήλωσε ο Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής οικονομολόγος της Moody’s.

Η ανάλυση υποδηλώνει ότι, εάν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, το μέσο νοικοκυριό θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόσθετα έξοδα ύψους σχεδόν 2.000 δολαρίων έως την πρώτη επέτειο του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

