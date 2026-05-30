Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό: Φωτιές, δακρυγόνα και επεισόδια

Όπως αναφέρει η «Le Parisien», η γαλλική πρωτεύουσα βρέθηκε σε κατάσταση γενικευμένης αναταραχής μετά τον τελικό του Champions League, με επεισόδια να ξεσπούν σε πολλά σημεία της πόλης. Στο 16ο διαμέρισμα, ποδήλατα συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν στις φλόγες, εικόνα που κατέγραψε φωτορεπόρτερ στην Porte de Saint?Cloud!

Η κατάσταση στην Porte de Saint?Cloud ήταν ιδιαίτερα τεταμένη, στην περιοχή του Parc des Princes. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις 22:00 η περιοχή ήταν «σημείο προς αποφυγή», με πολλαπλές και διάσπαρτες συγκρούσεις, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούσαν να διαλύσουν τους ταραξίες στα γύρω στενά ώστε να αποφευχθεί μια μαζική συγκέντρωση. Οι συγκρούσεις ήταν συνεχείς, με την αστυνομία να επιχειρεί σε διαφορετικά δρομάκια για να αποτρέψει τη δημιουργία μεγάλου πυρήνα επεισοδίων.

Λίγο πριν τις 22:00, κοντά στο Parc des Princes, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική: Οικογένειες και φίλοι της Παρί αποχωρούσαν μέσα σε σύννεφα δακρυγόνων, την ώρα που η αστυνομία προσπαθούσε να διαλύσει ομάδες νεαρών που είχαν πάει με διάθεση σύγκρουσης. «Πάμε, δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ», είπε ο 19χρονος Ραγιάν σε φίλο του, αναφέρει το γαλλικό Μέσο.

Στην Place de la Republique, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, εκατοντάδες οπαδοί απωθήθηκαν από συνεχείς εφόδους των CRS (ειδικές μονάδες καταστολής της γαλλικής αστυνομίας, αντίστοιχες των ΜΑΤ) και κινήθηκαν προς το Boulevard Voltaire και τη Place de la Nation. Οι ρίψεις φωτοβολίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών δεν σταμάτησαν, ενώ το πλήθος -πολύ νεανικό και ανεξέλεγκτο- έδινε την εικόνα μιας πόλης που πάλευε να κρατήσει τον έλεγχο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η IDF Mobilites (ο φορέας διαχείρισης των δημόσιων συγκοινωνιών στην Ιλ?ντε?Φρανς) ανακοίνωσε ότι όλα τα λεωφορεία στην περιφέρεια σταμάτησαν να λειτουργούν, λόγω «του πολύ μεγάλου αριθμού συγκεντρώσεων και για την ασφάλεια επιβατών και οδηγών». Όπως σημειώνει η υπηρεσία, «όλες οι γραμμές λεωφορείων αποσύρονται από την κυκλοφορία σε όλη την περιφέρεια, ενώ επηρεάζονται και τα τραμ». Η απόφαση αυτή αποτυπώνει το μέγεθος της έντασης που επικρατούσε στους δρόμους της πόλης.

