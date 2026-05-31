ΗΠΑ: Δικαστής ζητά εξηγήσεις από τους δικηγόρους του προέδρου Τραμπ

Μία δικαστής από τη Φλόριντα ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τη συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την οποία «διευθετήθηκε» η αγωγή του, ύψους 10 δισεκ. δολαρίων, κατά της Εφορίας (IRS). Ο «συμβιβασμός» αυτός έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς.

Ο Τραμπ κατέθεσε την αγωγή κατά της ίδιας του της κυβέρνησης με αφορμή τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεών του σε μέσα ενημέρωσης. Με τον προτεινόμενο συμβιβασμό, ο πρόεδρος απέσυρε την αγωγή και το υπουργείο Δικαιοσύνης συμφώνησε να δημιουργήσει ένα ταμείο ύψους 1,8 δισεκ. δολαρίων από το οποίο θα αποζημιώνονταν τα θύματα «εργαλειοποίησης» της δικαιοσύνης.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Κάθλιν Ουίλιαμς διέταξε την Παρασκευή τους δικηγόρους του Τραμπ να απαντήσουν έως τις 12 Ιουνίου στην αίτηση που κατέθεσαν 35 συνταξιούχοι ομοσπονδιακοί δικαστές, όπου διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ο συμβιβασμός «είναι προϊόν συμπαιγνίας και συνιστά απάτη εις βάρος του δικαστηρίου». Τους ζητά επίσης να τοποθετηθούν επί του ερωτήματος εάν η υπόθεση πρέπει να ανοίξει ξανά λόγω του ισχυρισμού ότι η αγωγή ήταν αποτέλεσμα «εξαπάτησης» από τον Τραμπ και την κυβέρνηση.

Μετά τον συμβιβασμό, ο Τραμπ απέσυρε την αγωγή, για να αποφύγει οποιονδήποτε δικαστικό έλεγχο της συμφωνίας. Αρχικά, στις 18 Μαΐου, η Ουίλιαμς έκανε δεκτή αυτή την απόσυρση της αγωγής, ωστόσο με τη νέα εντολή της λέει ότι «το δικαστήριο έχει την εξουσία να ερευνά σοβαρά παραπτώματα».

Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο ένας δικαστής να διατάζει την κυβέρνηση να απαντήσει σε μια αίτηση αφού μια υπόθεση έχει ήδη απορριφθεί. Αν η δικαστής ανοίξει ξανά την υπόθεση, θα μπορούσε να ορίσει μια δικαστική ακρόαση ή να προβεί σε άλλες ενέργειες.

Οι συνταξιούχοι δικαστές λένε στην αίτησή τους ότι ο συμβιβασμός, για τον οποίο ουδέποτε ζητήθηκε η έγκριση δικαστηρίου, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειες του Τραμπ και της κυβέρνησης «και τη χειραγώγηση του δικαστικού συστήματος, κάτι που απειλεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην απονομή της δικαιοσύνης».

Ξεχωριστά, την Παρασκευή, άλλη ομοσπονδιακή δικαστής, η Λεόνι Μπρινκέμα από τη Βιρτζίνια, απαγόρευσε προσωρινά (τουλάχιστον μέχρι τις 12 Ιουνίου) στην κυβέρνηση Τραμπ να δημιουργήσει αυτό το «Ταμείο κατά της Εργαλειοποίησης».

Η ίδρυση αυτού του ταμείου προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων επειδή κάποιοι από τους υποστηρικτές του Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 και διώχθηκαν ποινικά για τις πράξεις τους θα μπορούσαν να αποζημιωθούν με χρήματα των φορολογουμένων. Κάποιοι από τους επικριτές της κυβέρνησης το χαρακτηρίζουν «μαύρο ταμείο».

Με τη συμφωνία, απαγορεύεται επίσης στην Εφορία να ελέγξει παλαιότερες φορολογικές υποθέσεις του Τραμπ, των συγγενών και των εταιρειών του, για δηλώσεις που κατατέθηκαν πριν από τις 18 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

