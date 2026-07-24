Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη με πυρκαγιά σε μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα στο Έσσεξ της Βρετανίας, καθώς έχει κηρυχθεί «σημαντικό περιστατικό».

Οι κάτοικοι της περιοχής κοντά στο σημείο, μεταξύ του Ίστ Χάνινγκφιλντ και του Ρέτεντον, καλούνται να κρατήσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους κλειστά, καθώς τα πλάνα δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού και ορατές φλόγες πάνω από το κτίριο.

Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία της κομητείας του Έσσεξ ζήτησε επίσης από τον κόσμο «να αποφύγει την περιοχή αν είναι δυνατόν».

Video: Massive fire at large industrial unit in Rettendon, England where explosion occurred.pic.twitter.com/XKAQMKowjZ https://t.co/Bau0pL7Xvj — Open Source Intel (@Osint613) July 24, 2026

Ο Κόλιν Νιλ Τζούνιορ οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο A13 κοντά στο Ντάγκεναμ όταν είδε τα σύννεφα καπνού.

Δήλωσε στο Sky News ότι καθώς οδηγούσε πλησιέστερα συνειδητοποίησε το μέγεθος της φωτιάς και αποφάσισε να πετάξει το drone του πάνω από τα χωράφια.

Ο κ. Νιλ ανέφερε ότι το drone έδειξε πως «πολλαπλά χωράφια» είχαν πάρει φωτιά και φαίνεται πως έχουν επηρεαστεί δύο βιομηχανικά συγκροτήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.