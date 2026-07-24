Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς

Παράλληλα, παραμένει η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στη γραμμή Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Hellenic Train

Αποκαταστάθηκαν στις 21:19 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς - Κιάτο - Πειραιάς σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, ενώ παραμένει η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στη γραμμή Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα.

Οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 (Χαλκίδα - Αθήνα-Χαλκίδα), θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Hellenic Train Πειραιάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο