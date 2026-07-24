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Επιχείρηση Ρόδρι σε πλήρη εξέλιξη για τη Ρεάλ Μαδρίτης που θέλει διακαώς τον αρχηγό της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας

Τον τρόπο που η κίνησή της θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα και θα κάνει τη Σίτι να πει «ναι», αναζητά η Ρεάλ, που έχει ξεκάθαρο στόχο την απόκτησή του

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Ρόντρι

Η Ρεάλ Μαδρίτης βάζει σε απόλυτη μεταγραφική προτεραιότητα τον Ρόδρι αυτή τη στιγμή και μπορεί ακόμα να μην έχει κάνει κάποια κρούση στη Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο θέλει, όταν το πράξει αυτό, να έχει 100% επιτυχία.

Όπως αναφέρει ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν από το Athletic, αλλά και ο ισπανικός Τύπος, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του φετινού καλοκαιριού στηρίζει την προσπάθεια των «μερένγκες», από τη στιγμή που θέλει κι εκείνος να παίξει στη Μαδρίτη.

Ο Έντσο Μαρέσκα, από πλευράς Σίτι, νωρίτερα το μεσημέρι τόνισε προς τους εκπροσώπους του Τύπου ότι περιμένει τον ποδοσφαιριστή από τον επόμενο μήνα να είναι παρών στα αγωνιστικά του πλάνα, ωστόσο, αυτή τη στιγμή κάθε άλλο παρά σίγουρο είναι αυτό…

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης ποδοσφαιριστής
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