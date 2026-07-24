Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν στο λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters, αλλά και με μαρτυρίες.

Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθι δήλωσε αργότερα ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίποινα.

«Μια σαουδαραβική επίθεση στοχεύει αυτή τη στιγμή το λιμάνι της Χοντέιντα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Αμίν Χαγιάν, διευθυντής του γραφείου του εκπροσώπου των στρατιωτικών δυνάμεων των Χούθι στην Υεμένη.

Πρόσθεσε ότι «άνοιξαν πάνω τους τις πύλες της θεϊκής κόλασης».

Το φερόμενο πλήγμα σημειώθηκε λίγο μετά τη στοχοποίηση ενός εμπορικού πλοίου με σημαία της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα νωρίτερα την ίδια ημέρα. Το περιστατικό προκάλεσε μικρές ζημιές στο κύτος του πλοίου.

Η Γενική Αρχή Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι το πλοίο NCC MASA συνέχισε το ταξίδι του, αφού οι επιθεωρήσεις επιβεβαίωσαν ότι τόσο το σκάφος όσο και το πλήρωμά του ήταν ασφαλή.

Η Αρχή καταδίκασε τη στοχοποίηση εμπορικών πλοίων, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών κανόνων που διέπουν την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας και των πληρωμάτων.

Μέσα ενημέρωσης των Χούθι μετέδωσαν επίσης πληροφορίες για τα πλήγματα στη Χοντέιντα.

«Η σαουδαραβική επίθεση στοχεύει την επαρχία Χοντέιντα», ανέφεραν το Κέντρο Ασφαλείας των Χούθι και το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah TV.

Το λιμάνι Χοντέιντα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, και αποτελεί ζωτική πύλη εισόδου για ανθρωπιστική βοήθεια και βασικά αγαθά, ενώ ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι.

Πηγή: skai.gr

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