Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), συναντήθηκε την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο με κορυφαίους συμβούλους και μέλη του υπουργικού του συμβουλίου για να συζητήσουν το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν.

«Νομίζω ότι όσο μιλάμε, θα δούμε τι θα ακολουθήσει», είπε και δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως η Τεχεράνη γίνεται «όλο και πιο σοβαρή».

«Μιλάμε μαζί τους. Νομίζω ότι γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες, ίσως για προφανείς λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συνομιλίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Όταν ρωτήθηκε ποιοι από την αμερικανική πλευρά συμμετέχουν στις συνομιλίες με τους Ιρανούς, απάντησε: «Σχεδόν όλοι», διευκρινίζοντας ότι συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται να επιτευχθεί συμφωνία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου: «Πρέπει να το κάνουμε σωστά», είπε.

Αναφερόμενος στη στρατηγική εξόδου από τη σύγκρουση με το Ιράν, ο πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχουν δύο δρόμοι: η συνέχιση της στρατιωτικής δράσης ή μια διπλωματική συμφωνία.

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές επιλογές», είπε όταν ρωτήθηκε ποια είναι η στρατηγική εξόδου. «Υπάρχει η στρατιωτική επιλογή, όπου συνεχίζουμε όπως τώρα και μπορούμε ακόμη και να εντείνουμε τις επιχειρήσεις, οι οποίες καταστρέφουν τα πάντα», δήλωσε.

«Ή υπάρχει η πιο έξυπνη στρατηγική, που είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία. Εκείνοι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Απλώς δεν πιστεύω ότι είναι ακόμη έτοιμοι, αλλά θέλουν να συμφωνήσουν.»

Πηγή: skai.gr

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