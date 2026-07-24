Επίθεση σε σαουδαραβικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Μικρές ζημιές υπέστη το σαουδαραβικό εμπορικό πλοίο NCC MASA, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως μετέδωσε το SPA, επικαλούμενο επίσημη πηγή της Γενικής Αρχής Μεταφορών, το πλοίο υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν αφενός ότι το σκάφος είναι ασφαλές κι αφετέρου οτί δεν κινδύνευσαν τα μέλη του πληρώματος.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, το NCC MASA συνέχισε κανονικά το ταξίδι του προς τον προορισμό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.