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Επίθεση σε σαουδαραβικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα – Υπέστη μικρές ζημιές

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αύλειο χώρο επιχείρησης στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 11 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ

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Επίθεση σε σαουδαραβικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Μικρές ζημιές υπέστη το σαουδαραβικό εμπορικό πλοίο NCC MASA, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως μετέδωσε το SPA, επικαλούμενο επίσημη πηγή της Γενικής Αρχής Μεταφορών, το πλοίο υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν αφενός ότι το σκάφος είναι ασφαλές κι αφετέρου οτί δεν κινδύνευσαν τα μέλη του πληρώματος.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, το NCC MASA συνέχισε κανονικά το ταξίδι του προς τον προορισμό του.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ερυθρά Θάλασσα
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