Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα στην Κέρκυρα. Η εστία είναι κοντά στο χωριό Λιβάδι, βόρεια του νησιού.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει επίσης και εθελοντές. Υπάρχουν και λίγα μποφόρ στην περιοχή που δυσκολεύουν την κατάσταση, αλλά υπάρχει η ελπίδα ότι θα περιοριστεί σύντομα. Δεν υπάρχουν σπίτια στην περιοχή, παρά μόνο μερικά καλοκαιρινά μαγαζιά.

Πηγή: skai.gr

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