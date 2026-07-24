Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στη Σάμο ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση «Προφήτης Ηλίας» στο όρος Καρβούνη στις 22:30 της 24ης Ιουλίου και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 10 οχήματα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακρυά από οικίες ή υποδομές. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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