Δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για ειρηνευτικές συνομιλίες επί του παρόντος ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία εξαιτίας της επίσημης άρνησης του Κιέβου να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα, όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα το 2022 χαρακτηρίζοντας επισήμως "αδύνατη" κάθε προοπτική συνομιλιών του Κιέβου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με "έναν άλλο πρόεδρο της Ρωσίας", όπως τον χαρακτήρισε.

