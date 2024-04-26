Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε την Παρασκευή το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία αξίας έως και 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μεταξύ άλλων, το πακέτο περιλαμβάνει πυρομαχικά αεράμυνας Patriot, πυρομαχικά πυροβολικού, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπλα αντι-drone και πυραύλους αέρος-αέρος που θα τοποθετηθούν σε μαχητικά αεροπλάνα.

Οι αγορές θα γίνουν από αμερικανικές στρατιωτικές βιομηχανίες και θα πρόκειται για νέα είδη, που σημαίνει πως δεν θα φθάσουν στα χέρια του ουκρανικού στρατού άμεσα. Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία αφότου εισέβαλε στην επικράτειά της ο στρατός της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 υπολογίζεται πως έχει φθάσει σε αξία τα 45 δισ. δολάρια.

Η στρατιωτική βοήθεια αποτελεί μέρος του πακέτου χρηματοδοτήσεων για την Ουκρανία 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που ενέκρινε αυτήν την εβδομάδα το Κογκρέσο και υπεγράφη από τον Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

