Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με ζάρι και Peanut...«ευρωκομματόσκυλο» το προεκλογικό Tiktok του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στο σύντομο αλλά ιδιαιτέρως ευφάνταστο βίντεο περιλαμβάνεται το στιγμιότυπο όπου ο κος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ενώ μιλάει το «τα, τα, τα» για να αρχίσει να παίζει αμέσως η μουσική του Ζαριού 

Το προεκλογικό Tiktok του Κυριάκου Μητσοτάκη με το «ζάρι» της Μαρίνας Σάττι

Mε επιρροές Eurovision το προεκλογικό Tiktok του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αφού όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί και ίδιος η εν τη ρύμη του λόγου, «τραγούδησε» το Ζάρι της Μαρίνας Σάττι που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στο διαγωνισμό.

Στο σύντομο αλλά ιδιαιτέρως ευφάνταστο βίντεο περιλαμβάνεται το στιγμιότυπο όπου ο κος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ενώ μιλάει το «τα, τα, τα» για να αρχίσει να παίζει αμέσως η μουσική του Ζαριού και εν συνεχεία να δούμε στιγμιότυπα από την προεκλογική περιοδεία του για τις επερχόμενες Ευρωεκλογές, στους ρυθμούς του τραγουδιού.

Παρατηρεί πως «καλά πήγε αυτό» ενώ φυσικά την «παράσταση κλέβουν» τα ξέφρενα λικνίσματα του Peanut σε ρόλο... «ευρωκομματόσκυλου».

@kyriakosmitsotakis_ Παμε 💪🏻 #ευρωεκλογες ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρίνα Σάττι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
18 0 Bookmark