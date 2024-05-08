Το προεκλογικό Tiktok του Κυριάκου Μητσοτάκη με το «ζάρι» της Μαρίνας Σάττι

Mε επιρροές Eurovision το προεκλογικό Tiktok του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αφού όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί και ίδιος η εν τη ρύμη του λόγου, «τραγούδησε» το Ζάρι της Μαρίνας Σάττι που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στο διαγωνισμό.

Στο σύντομο αλλά ιδιαιτέρως ευφάνταστο βίντεο περιλαμβάνεται το στιγμιότυπο όπου ο κος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ενώ μιλάει το «τα, τα, τα» για να αρχίσει να παίζει αμέσως η μουσική του Ζαριού και εν συνεχεία να δούμε στιγμιότυπα από την προεκλογική περιοδεία του για τις επερχόμενες Ευρωεκλογές, στους ρυθμούς του τραγουδιού.

Παρατηρεί πως «καλά πήγε αυτό» ενώ φυσικά την «παράσταση κλέβουν» τα ξέφρενα λικνίσματα του Peanut σε ρόλο... «ευρωκομματόσκυλου».

Πηγή: skai.gr

