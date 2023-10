Απάντηση Ζαχάροβα σε Μπάιντεν: Οι πόλεμοι είναι «έξυπνη επένδυση» για τις ΗΠΑ, γιατί δεν διεξάγονται σε αμερικανικό έδαφος Κόσμος 12:31, 20.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Όπως λένε, δεν έχουμε προσωπικά μαζί σου, είναι μόνο δουλειά», είπε δηκτικά η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα