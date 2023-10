Μπάιντεν: Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Πούτιν και τη Χαμάς να νικήσουν - Στήριξη του Ισραήλ με 14 δισ. δολάρια

"Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα σημείο καμπής στην ιστορία" τόνισε στο διαγγελμά του στον Αμερικανικό λαό ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.



Σημείωσε πως αυτή είναι μια από εκείνες τις στιγμές όπου οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα θα διαμορφώσουν το μέλλον για τις επόμενες δεκαετίες"



Τόνισε πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη προτεραιότητα για τον ίδιο από την ασφάλεια των Αμερικανών που κρατούνται όμηροι" αναφέροντας ότι η Χαμάς σκόρπισε τον όλεθρο

The terror and tyranny of Hamas and Putin represent different threats, but they both want to completely annihilate a neighboring democracy.



