Η ανάρτηση του Τζο Μπάιντεν πριν το διάγγελμα στον αμερικανικό λαό

Τα βασικά θέματα στα οποία θα αναφερθεί στο διάγγελμά του, στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, προανήγγειλε με ανάρτησή του o Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

O Τζο Μπάιντεν έγραψε στο X ότι θα μιλήσει για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά και για τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία.

Hamas’s terrorist attacks against Israel.

The need for humanitarian assistance in Gaza.

Russia’s ongoing brutal war against Ukraine.



We are at a global inflection point that is bigger than party or politics.



Tonight, I'll address the nation at 8:00 PM ET from the Oval Office.