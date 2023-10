Πανικός σε πτήση προς Λονδίνο: Πιλότος και συγκυβερνήτης αισθάνθηκαν ταυτόχρονα αδιαθεσία Κόσμος 12:14, 20.10.2023 linkedin

Οι δύο άνδρες αναγκάστηκαν να φορέσουν μάσκες οξυγόνου αφού ανέφεραν ότι εισέπνευσαν τοξικά αέρια, τη στιγμή που βρίσκονταν στα 30.000 πόδια