Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Υποβαθμίστηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Λονδίνο - Ακύρωσε τη συμμετοχή του ο Ρούμπιο

Η σύνοδος ακυρώθηκε τελευταία στιγμή - Θα διεξαχθούν συνομιλίες σε χαμηλότερο επίπεδο, με τη συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων

Βρετανία, Ουκρανία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στο Λονδίνο υποβαθμίστηκαν μετά την αιφνιδιαστική ακύρωση του ταξιδιού του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

Όπως αναφέρει το Sky News, η σύνοδος κορυφής, στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν υπουργοί εξωτερικών από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ουκρανία, ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή. Αντ’ αυτού, θα διεξαχθούν συνομιλίες σε χαμηλότερο επίπεδο, με τη συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων, ενώ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί διμερώς με τον Βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Λάμι.

Το βράδυ της Τρίτης ο Ρούμπιο μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντέιβιντ Λάμι, λέγοντας μεταξύ άλλων πως προσβλέπει «σε ουσιαστικές και καλές τεχνικές συναντήσεις» με εταίρους από την Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ο Βρετανός ΥΠΕΞ έκανε λόγο για μία «παραγωγική συζήτηση» αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία και πρόσθεσε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την Ευρώπη για την ειρήνη και για να τεθεί τέλος στην παράνομη εισβολή του Πούτιν. Οι συνομιλίες συνεχίζονται με ρυθμό και οι αξιωματούχοι θα συναντηθούν αύριο (σήμερα) στο Λονδίνο». 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Λονδίνο Μάρκο Ρούμπιο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark