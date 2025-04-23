Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στο Λονδίνο υποβαθμίστηκαν μετά την αιφνιδιαστική ακύρωση του ταξιδιού του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Όπως αναφέρει το Sky News, η σύνοδος κορυφής, στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν υπουργοί εξωτερικών από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ουκρανία, ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή. Αντ’ αυτού, θα διεξαχθούν συνομιλίες σε χαμηλότερο επίπεδο, με τη συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων, ενώ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί διμερώς με τον Βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Λάμι.

Today I had a productive conversation with UK Foreign Secretary @DavidLammy. I extended my gratitude for hosting the U.S. delegation, led by Special Presidential Envoy @SPE_Kellogg. Our team is looking forward to substantive and good technical meetings with Ukrainian and UK… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 22, 2025

Το βράδυ της Τρίτης ο Ρούμπιο μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντέιβιντ Λάμι, λέγοντας μεταξύ άλλων πως προσβλέπει «σε ουσιαστικές και καλές τεχνικές συναντήσεις» με εταίρους από την Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Productive call with @SecRubio. The UK is working with the US, Ukraine and Europe for peace and to put an end to Putin’s illegal invasion. Talks continue at pace and officials will meet in London tomorrow. This is a critical moment for Ukraine, Britain and Euro-Atlantic security. https://t.co/HmHvtGsnoE — David Lammy (@DavidLammy) April 22, 2025

Ο Βρετανός ΥΠΕΞ έκανε λόγο για μία «παραγωγική συζήτηση» αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία και πρόσθεσε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την Ευρώπη για την ειρήνη και για να τεθεί τέλος στην παράνομη εισβολή του Πούτιν. Οι συνομιλίες συνεχίζονται με ρυθμό και οι αξιωματούχοι θα συναντηθούν αύριο (σήμερα) στο Λονδίνο».



