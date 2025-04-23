Στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου που θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Από όσο γνωρίζω ο προγραμματισμός είναι να παραστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ, ερωτώμενος σχετικά.

Σημειώνεται πως πολλοί αρχηγοί κρατών έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στην κηδεία του Πάπα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αναμένονται και πλήθη κόσμου.

Ο Πάπας Φραγκίσκος ζήτησε να ταφεί στη Βασιλική της Santa Maria Maggiore στη συνοικία Esquilino της Ρώμης και θα γίνει ο πρώτος Πάπας σε περισσότερα από 100 χρόνια που θα κηδευτεί έξω από το Βατικανό.

Στην τελευταία του διαθήκη, ζήτησε επίσης να ταφεί «στη γη, απλά, χωρίς ιδιαίτερη διακόσμηση» και με την επιγραφή μόνο του παπικού του ονόματος στα λατινικά: Franciscus.

Πηγή: skai.gr

