Ιδιαίτερα ανήσυχη είναι η Ουκρανία καθώς πληθαίνουν τα στοιχεία που θέλουν Κινέζους μαχητές να βρίσκονται στις τάξεις των ρωσικών στρατευμάτων και κινεζικές εταιρείες στη Ρωσία να συμβάλουν στην κατασκευή στρατιωτικού υλικού για χάρη της Μόσχας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας κάλεσε τον πρεσβευτή του Πεκίνου Ma Shengkun καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε ότι πολίτες της Κίνας εργάζονταν σε εργοστάσιο παραγωγής drone στη Ρωσία, πιθανότατα χρησιμοποιώντας «κλεμμένη» κινεζική τεχνολογία.

«Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γεβγέν Περεμπινίς υπογράμμισε πως η συμμετοχή Κινέζων πολιτών σε εχθροπραξίες εναντίον της Ουκρανίας, στο πλευρό της επιτιθέμενης χώρας (σ.σ. της Ρωσίας), καθώς και η εμπλοκή κινεζικών εταιρειών στην κατασκευή στρατιωτικού υλικού στη Ρωσία, προκαλούν σοβαρή ανησυχία και έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και Κίνας», αναφέρει η ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Περεμπίνις κάλεσε επίσης «την κινεζική πλευρά να λάβει μέτρα και να σταματήσει να υποστηρίζει τη Ρωσία στην επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας».

«Ζήτησα από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας να μεταφέρει πληροφορίες ευρύτερου χαρακτήρα στην κινεζική πλευρά σχετικά με Κινέζους πολίτες που εργάζονται στο εργοστάσιο drone. Πιστεύουμε ότι μπορεί να έκλεψε η Ρωσία - έκανε συμφωνία με αυτούς τους πολίτες εκτός των συμφωνιών με την κινεζική ηγεσία - έκλεψε αυτές τις τεχνολογίες» είπε από την πλευρά του ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε την περασμένη Πέμπτη ότι η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών έδειξε ότι η Κίνα προμήθευε όπλα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της πυρίτιδας και του πυροβολικού, και ότι Κινέζοι εμπλέκονταν στην παραγωγή όπλων σε ρωσικό έδαφος.

Η Κίνα απέρριψε τις κατηγορίες λέγοντας πως είναι αβάσιμες ωστόσο, δύο φερόμενοι Κινέζοι στρατιώτες συνελήφθησαν στην Ουκρανία και παρουσιάστηκαν στον Τύπο με τον Ζελένσκι να υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 155 Κινέζοι υπήκοοι βρίσκονται στο πλευρό της Ρωσίας.

Από την πλευρά της πάντως η κινεζική κυβέρνηση αρνείται σταθερά ότι παρείχε στρατιωτική υποστήριξη στη Ρωσία ή ότι πήρε το μέρος της στον πόλεμο.

Τουλάχιστον 7 νεκροί από ρωσική επίθεση με drone

Την ίδια ώρα, ρωσική επίθεση με drone προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπων στην πόλη Μαρχανέτς της Ουκρανίας, ενώ άλλοι έξι έχουν τραυματιστεί, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ όπου βρίσκεται η πόλη.

Στο μεταξύ αξιωματούχος της επαρχίας επεσήμανε ότι από τη ρωσική επίθεση επλήγη λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν εργαζόμενοι που πήγαιναν στη δουλειά τους, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν "πολλοί νεκροί και τραυματίες".

Πηγή: skai.gr

