Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Νέο γύρο συνομιλιών για το μέλλον της Ουκρανίας θα φιλοξενήσει το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και των ειδικών απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα i και το Bloomberg το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Στις διαβουλεύσεις θα λάβουν μέρος και οι υπουργοί Εξωτερικών και οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουκρανία.

Οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη στο Λονδίνο και θα τελούν υπό την ηγεσία του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι.

Η ευρωπαϊκή πλευρά κρατά μετριοπαθείς τόνους, με έναν Βρετανό κυβερνητικό αξιωματούχο να τονίζει στο Politico πως οι συνομιλίες δεν αναμένεται να αποτελέσουν «μια καθοριστική στιγμή», αλλά μάλλον «το επόμενο βήμα στη διαδικασία».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.