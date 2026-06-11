Τουλάχιστον 12 τραυματίες εξαιτίας ρωσικού πλήγματος σε πολυκατοικία στην πόλη Παβλοχράντ της Ουκρανίας

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικού πλήγματος σε πολυκατοικία στην πόλη Παβλοχράντ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, συμπληρώνοντας πως ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χαντζά ανέφερε πως η ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πολυκατοικία.
Εικόνες που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβέστες με κλιμακοφόρα οχήματα να απομακρύνουν ενοίκους διαμερισμάτων από τα οποία αναδύονται καπνοί.
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