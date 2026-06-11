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Τουλάχιστον 12 τραυματίες εξαιτίας ρωσικού πλήγματος σε πολυκατοικία στην πόλη Παβλοχράντ της Ουκρανίας

Η ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πολυκατοικία - Ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε ο περιφερειάρχης

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Ουκρανία

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικού πλήγματος σε πολυκατοικία στην πόλη Παβλοχράντ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, συμπληρώνοντας πως ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χαντζά ανέφερε πως η ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πολυκατοικία.

Εικόνες που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβέστες με κλιμακοφόρα οχήματα να απομακρύνουν ενοίκους διαμερισμάτων από τα οποία αναδύονται καπνοί.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ουκρανία ρωσικά πλήγματα
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