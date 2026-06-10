Παναθηναϊκός από ατσάλι, άντεξε στον...μαραθώνιο με τον Ολυμπιακό και έστειλε τους τελικους στο Game 5

Μετά από ένα συναρπαστικό και άκρως αμφίρροπο ντέρμπι που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 93-86 του Ολυμπιακού και έστειλε τη σειρά σε 5ο τελικό.

Το ματς:



Ναν, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντειβις και Λεσόρ επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Εργκίν Αταμάν, μην έχοντας τελικά στη διάθεσή του τον Όσμαν, λόγω των ενοχλήσεων στη μέση του. Εκτός έμειναν επίσης Ρογκαβόπουλος, Σλούκας και Φαρίντ. Από την άλλη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το παιχνίδι με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, έχοντας ξανά στη δωδεκάδα του τον Ντόρσεϊ και επιλέγοντας να αφήσει ξανά εκτός τους Χολ, Νιλικίνα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μπαίνουν αρκετά νευρικές και με τον Παπανικολάου να ανοίγει το σκορ με τρίποντό του, πριν κάνει το 0-4 με 1/ 2 βολές του. Ωστόσο, ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε το 2ο φάουλ του από πολύ νωρίς, ενώ Παναθηναϊκός έμεινε χωρίς καλάθι στα πρώτα 3:20, με τον Σορτς να ευστοχεί για να μειώσει σε 2-4. Ο Γουόκαπ έκανε το 2-6 και ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά στους φετινούς τελικούς, έκανε το 4-6 μετά από 3 σερί επιθετικά ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν 5 σερί πόντοι του Φουρνιέ για το 5-11.

Ο Ναν με δύο σερί τρίποντά του ισοφάρισε σε 11-11, ενώ ευστόχησε και σε δύο βολές, για το πρώτο πράσινο προβάδισμα στη βραδιά (13-11). Ο Μιλουρίνοφ κάρφωσε από υπέροχη ασίστ του Βεζένκοφ και ο Μητογλου με καλάθι-φάουλ έκανε το 16-13, ενώ πήρε το 4ο επιθετικό ριμπάουντ του Παναθηναϊκού, για να κάνει το 18-13 με δύο βολές. Ο Βεζένκοφ με τρίποντό του έβαλε τέλος στο σερί των γηπεδούχων, ενώ ο Καλαϊτζάκης με δύο βολές διαμόρφωσε το 20-16 της πρώτης περιόδου.

Ένα κλέψιμο του Σορτς έφερε ελεύθερο λέι απ του Γκραντ, ενώ ένα τρίποντο του Ναν μπροστά στον Μιλουτίνοφ έβαλε τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο +8 (25-17), με τον Γουόκαπ να απαντά για το 25-20 και με τον Μήτογλου να φτάνει τους 7, για να κάνει το 27-20. Ο Ναν έφτασε τους 13 για το 29-20, ενώ ο Ολυμπιακός απάντησε με τους Γουόκαπ, Πίτερς να μειώνουν σε 29-24. Ο Χουάντσο κάρφωσε για το 31-24 και Φουρνιέ-Πίτερς μείωσαν με βολές τους σε 31-28, ο Λεσόρ νίκησε οριακά τον χρόνο για το 33-28 και ο Ντόρσεϊ με το πρώτο του τρίποντο έκανε το 33-31.

Ο Λεσόρ μετά από το 7ο επιθετικό πράσινο ριμπάουντ έκανε το 35-31, Ναν και Βεζένκοφ ευστόχησαν σε βολές για το 37-33, ενώ ο Ναν μετά από κλέψιμο του Χουάντσο σε πάσα του Γουόκαπ, έκανε το 40-33 με το 4ο τρίποντό του πριν ο Βεζένκοφ με μία βολή διαμορφώσει το 40-34 του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με συνεχόμενα τρίποντα από Φουρνιέ και Χέιζ-Ντέιβις, ενώ ο Παπανικολάου ευστόχησε και εκείνος από μακριά, για το 43-40. Ο Λεσόρ κάρφωσε για το 45-40 και ο Μιλουτίνοφ απάντησε για το 45-42, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις σκόραρε για το 47-42, πριν ο Ναν κάνει το 4ο φάουλ του στο 23’. Φουρνιέ και Γουόκαπ με βολές τους έφεραν το ντέρμπι στον πόντο (47-46), ο Χουάντσο μετά από επιθετικό ριμπάουντ έκανε το 49-46, πριν ο Γουόκαπ μειώσει σε 49-48 με λέι απ του, φτάνοντας τους 13 προσωπικούς πόντους.

Ο Λεσόρ έφτασε τους 8 και ο Φουρνιέ τους 18, ισοφαρίζοντας στο 51-51 μετά από τρελό τρίποντό του. Ο Σορτς με λέι απ του έβαλε ξανά μπροστά τον Παναθηναϊκό, όμως το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με ένα λέι απ του Τζόζεφ και ένα κάρφωμα του Τζόουνς, να φέρνουν το 53-57.

Ο Ναν με πέντε σερί πόντους του έκανε το 58-57, ο Φουρνιέ με καλάθι-φάουλ έβαλε ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό (58-60), ενώ ο Γκραντ με τρίποντό του έκανε το 61-60. Ο Ναν έκανε το 5ο φάουλ του και αποβλήθηκε 6:28 πριν από το φινάλε, με τον Γουόρντ να ευστοχεί σε μια βολή για την ισοφάριση (61-61), ενώ ο Φουρνιέ με πολύ δύσκολο floater έκανε το 61-63. Ο Γουόκαπ με τρίποντό του έκανε το 61-66 και ο Τολιόπουλος απάντησε άμεσα για το 64-66, ενώ ο Χουάντσο κάρφωσε για τη νέα ισοφάριση (66-66). Μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό, ο Βεζένκοφ ευστόχησε σε τρίποντο για το 66-69 και ο Χέιζ-Ντέιβις απάντησε άμεσα για το 69-69, ενώ ακολούθησαν σερί άστοχα τρίποντα από Τζόζεφ, Χουάντσο και Βεζένκοφ, με τον 4ο τελικό να οδηγείται στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, Γουόκαπ και Χέιζ-Ντέιβις ευστόχησαν από μακριά και ο Φουρνιέ με δύσκολο floater έκανε το 72-74, ο Χουάντσο ισοφάρισε με follow κάρφωμα και ο Βεζένκοφ με τρίποντό του έκανε το 74-77, πριν σκοράρει με ταμπλό για το 74-79. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός απάντησε με μικρό σερί του 5-0 για να ισοφαρίσει σε 79-79, ενώ ακολούθησαν άστοχα τρίποντα από Τζόζεφ και Τολιόπουλο, για να πάμε σε δεύτερη παράταση.

Εκεί, ανέλαβε δράση ο Σορτς, ο οποίος με 7 σερί πόντους του έβαλε τον Παναθηναϊκό μπροστά με 86-81, ο Φουρνιέ μείωσε σε 86-83, όμως στη συνέχεια πήρε διαδοχικές άστοχες προσπάθειες, όντας εμφανώς κουρασμένος. Ο Τολιόπουλος με μεγάλο του τρίποντο έκανε το 91-83, πριν έρθει το τελικό 93-86, με τους «πράσινους» να παίρνουν τη νίκη με την οποία ισοφάρισαν τη σειρά των τελικών σε 2-2.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 53-57, 69-69, 79-79 1η παρ, 93-86 2η παρ.

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