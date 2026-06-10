Την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Champions League γυναικών πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 14-12 της Ματαρό στον ημιτελικό της Μάλτας και πλέον απέχει μία νίκη κόντρα στη Φερεντσβάρος από την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης (12/06, 22:00)!

Οι «ερυθρόλευκες» γνώριζαν από την αρχή πως είχαν μπροστά τους μία εξαιρετικά δύσκολη αποστολή απέναντι στην πρωταθλήτρια Ισπανίας, η οποία είχε φτάσει αήττητη μέχρι το Final Four. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα έδειξε χαρακτήρα και ποιότητα, παίρνοντας μία σπουδαία νίκη που τη στέλνει στον τέταρτο τελικό Champions League της ιστορίας της.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Ματαρό να προηγείται δύο φορές χάρη στη Ρέμερ, όμως ο Ολυμπιακός είχε άμεσες απαντήσεις με Τριχά και Άντριους. Το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 4-4, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και να δείχνουν από νωρίς ότι η μάχη θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Στη δεύτερη περίοδο οι Πειραιώτισσες ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πίσω με 5-4, βρήκαν λύσεις στην επίθεση και με πρωταγωνίστριες τις Νίνου, Σιούτη, Άντριους και Βασιλική Πλευρίτου πέρασαν μπροστά. Το εξαιρετικό γκολ της Σιούτη με λόμπα λίγο πριν από το ημίχρονο διαμόρφωσε το 10-7, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στον Ολυμπιακό.

Η Ματαρό προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι στο τρίτο οκτάλεπτο. Η Ρέμερ και η Κλαβερία μείωσαν τη διαφορά, όμως η Τριχά πέτυχε κρίσιμο γκολ για το 11-9, ενώ η Άντριους συνέχισε να δίνει πολύτιμες λύσεις στην επίθεση. Έτσι, οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα δύο τερμάτων (13-11).

Στο ξεκίνημα του τέταρτου οκταλέπτου ήρθε μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της αναμέτρησης. Η Σταματοπούλου απέκρουσε πέναλτι της Ρέμερ, κρατώντας το προβάδισμα του Ολυμπιακού και κόβοντας τη φόρα της ισπανικής ομάδας. Η άμυνα λειτούργησε υποδειγματικά, ενώ το γκολ της Τριχά για το 14-11 ουσιαστικά «σφράγισε» την πρόκριση δύο λεπτά πριν από τη λήξη.

Η Ρέμερ μείωσε στο τελικό 14-12, όμως δεν υπήρχε πλέον χρόνος για ανατροπή. Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε σωστά τα τελευταία δευτερόλεπτα και πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση, που τον φέρνει ξανά σε ευρωπαϊκό τελικό!

Πλέον, οι «ερυθρόλευκες» στρέφουν την προσοχή τους στον μεγάλο τελικό απέναντι στη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου, με στόχο να κατακτήσουν το τέταρτο Champions League της ιστορίας τους μετά τις επιτυχίες του 2015, του 2021 και του 2022.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-6, 4-3, 1-1

Δείτε βίντεο και τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ.

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