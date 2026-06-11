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Ξεκίνησαν οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν

Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πρόσθετες «επιθέσεις αυτοάμυνας» εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, ανέφερε ο στρατός

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Ξεκίνησαν οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν

Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πρόσθετες «επιθέσεις αυτοάμυνας» εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν στις 5:15 μ.μ. EDT (21:15 GMT), ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτηση στο X την Τετάρτη.

«Τα πλήγματα αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν», ανέφερε ο στρατός.

Την ίδια ώρα, εκρήξεις ακούστηκαν στην επαρχία Φαρς, ενώ ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr. 

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, πρωτεύουσα της επαρχίας Χορμοζγκάν στη νότια ακτή του Ιράν, στον Περσικό Κόλπο, και στις πόλεις Σιρίκ και Μινάμπ (και οι δύο στον νότο κοντά στο Στενό του Ορμούζ) και «ήχοι» άγνωστης προέλευσης στα νησιά Κεσμ και Κις.

Πηγή: skai.gr

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