Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Τετάρτης σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή ΟΠΚΕ και ΕΚΑΜ, για την αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, και έχουν ανευρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγίων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ίλιον και Μαγούλα.

Οι αναζητήσεις και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.