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Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Αττική για όπλα και ναρκωτικά - 8 συλλήψεις

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, και έχουν ανευρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγίων.

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ΟΠΚΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Τετάρτης σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή ΟΠΚΕ και ΕΚΑΜ, για την αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, και έχουν ανευρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγίων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ίλιον και Μαγούλα.

Οι αναζητήσεις και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ελληνική Αστυνομία εγκληματική οργάνωση όπλα Ναρκωτικά
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